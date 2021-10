A57 Richtung Köln: Langer Stau wegen Lkw-Panne bei Moers

Moers. Langer Stau auf der A57 in Höhe Moers: Grund ist ein defekter Lkw. Der Verkehr stockt auf mehr als zehn Kilometern, Wartezeit: rund eine Stunde.

Auf der A57 in Fahrtrichtung sorgt ein defekter Lkw am Montagmorgen für große Verkehrsbehinderungen. Wegen einer festsitzenden Bremse ist das Fahrzeug zwischen Moers und dem Rasthof Geismühle in Krefeld zum Stillstand gekommen. Das bestätigte ein Sprecher der Autobahnpolizei Düsseldorf auf Nachfrage.

Um 6.50 Uhr sei diese über die Panne informiert worden. Seitdem habe sich bereits ein Rückstau von elf Kilometern gebildet. Zwischenzeitlich gaben WDR und Autobahn GmbH die dadurch entstehende Verzögerung mit mehr als einer Stunde an. Eine Prognose darüber, wann der Verkehr auf der A57 wieder normal laufen wird, könne man noch nicht abgeben, so die Polizei gegen 8.30 Uhr. (PWS)

