A57 bei Moers und Kamp-Lintfort: Termin für Sperrung steht

Moers/Kamp-Lintfort. Die Autobahn 57 ist eine viel genutzte Verbindung am linken Niederrhein. Jetzt stehen Arbeiten an: Alles Wichtige zur anstehenden Sperrung.

Das ist wichtig für Autofahrerinnen und Autofahrer, die die Autobahn 57 nutzen wollen. Die schnelle Verbindung am linken Niederrhein wird bald in eine Richtung gesperrt, wie die Autobahn GmbH jetzt mitteilt.

Von Freitag, 6. Oktober, 19 Uhr bis Montag, 9. Oktober, 5 Uhr wird die A57 zwischen den Autobahnkreuzen Moers und Kamp-Lintfort in Fahrtrichtung Nijmegen voll gesperrt. Von der Sperrung betroffen sind auch die Anschlussstelle Moers-Hülsdonk und die Rastanlage Dong in Fahrtrichtung Nijmegen.

Die Autobahn GmbH Rheinland saniert in dieser Zeit bergbaubedingte Fahrbahnschäden. Eine großräumige Umleitung erfolgt ab dem Autobahnkreuz Meerbusch über die A44 in Fahrtrichtung Velbert, die A52 in Fahrtrichtung Essen, die A3 in Fahrtrichtung Oberhausen, die A40 in Fahrtrichtung Venlo, die A59 in Fahrtrichtung Dinslaken und die A42 in Fahrtrichtung Kamp-Lintfort.

Eine weitere Umleitung ist über die A40 in Fahrtrichtung Essen, die A59 in Fahrtrichtung Dinslaken und die A42 in Fahrtrichtung Kamp-Lintfort möglich. Im untergeordneten Straßennetz ist die Umleitung mit dem roten Punkt ausgeschildert.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland