A 57 bei Rheinberg gesperrt: Lkw mit Lithiumbatterien brennt

Kamp-Lintfort/Rheinberg. Am Montag hatten die Feuerwehren am Niederrhein einen Großeinsatz. Auf der A 57 brannte ein Lkw. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig.

Am Montagnachmittag ist auf der A 57 in Richtung Krefeld ein Lkw in Brand geraten. Die Warnapp Nina warnte zwischenzeitlich vor Geruchsbelästigung. Geladen hatte der Lkw aus den Niederlanden laut Einsatzleitung Lithiumbatterien: „Die Autobahn in Richtung Köln wird heute wohl komplett gesperrt bleiben“, hieß es am Mittag. Die Bergungsarbeiten dauerten am Abend (22 Uhr) noch an.

A57- LKW mit Lithium-Ionen-Akkus brennt A57- LKW mit Lithium-Ionen-Akkus brennt Am Montagmittag hat auf der Autobahn 57 ein Lkw gebrannt, der Lithium-Ionen-Akkus geladen hatte. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Gefährlich: Lkw steht nahe der Leucht

Lithiumbatterien lassen sich nur sehr schwer löschen. Deshalb seien auch sämtliche Löschzüge der näheren Umgebung im Einsatz gewesen. Erschwerend sei die Trockenheit hinzu gekommen. Der Lkw stand kurz vor der Ausfahrt Rheinberg. Die Nähe zur Leucht machte den Feuerwehren Sorgen. Warum der Lkw in Brand geriet, sei noch unklar.

