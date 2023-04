84-Jähriger schleppt Krankenfahrstuhl in Moers ab: Unfall

Moers. In Moers ist ein waghalsiges Abschlepp-Manöver schief gegangen. Dabei wollte der Senior dem Fahrer des Krankenfahrstuhls nur helfen.

In Moers ist es zu einem Unfall gekommen, weil ein Mann versucht hat, mit seinem Wagen einen anderen Mann in dessen Krankenfahrstuhl abzuschleppen. Das Manöver ging schief.

Wie die Pressestelle der Polizei im Kreis Wesel am Montag berichtet, kam es am Sonntagmittag im Moerser Stadtteil Utfort zu dem Unfall. Zuvor hatte ein 59-jähriger Moerser den 84-Jährigen telefonisch informiert, weil die Batterie an seinem elektrischen Krankenfahrstuhl leer war. Der Moerser ist jedoch auf das Hilfsmittel angewiesen, so dass sich der 84-Jährige mit seinem Wagen zur Straße Edekaplatz in Utfort begab.

Gegen 12 Uhr befestigte er ein Seil an Stuhl und Auto und schleppte den 59-Jährigen in dem Stuhl ab. Er kam jedoch nicht weit, denn als er links von einem Parkplatz in die Straße Edekaplatz abbog, verlor der 59-Jährige vermutlich die Kontrolle über den Stuhl und stürzte. Hierbei verletzte er sich leicht. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus, das er laut Mitteilung der Polizei nach ambulanter Behandlung jedoch wieder verlassen konnte.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland