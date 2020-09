In Moers wurde ein Mann aus Duisburg bei einem Unfall schwer verletzt.

Unfall in Moers 70-Jähriger aus Duisburg bei Unfall in Moers schwer verletzt

Moers. Der Duisburger ist am Montag auf der Kornstraße in Moers unterwegs. An einer Kreuzung kommt es zum Unfall, der Wagen des Seniors kippt.

Ein 70-jähriger Mann aus Duisburg ist am Montag bei einem Verkehrsunfall in Moers schwer verletzt worden. Er war gegen 12.15 Uhr auf der Kornstraße Richtung Innenstadt unterwegs. An der Kreuzung zur Sandstraße kam es nach Polizeiangaben zu einem Zusammenstoß mit dem Transporter eines Mannes aus Marl, der die Sandstraße befuhr.

Hierbei drehte sich der Wagen des 70-jährigen um 180 Grad und kippte auf die linke Fahrzeugseite. Der Duisburger wurde schwer verletzt und anschließend in ein örtliches Krankenhaus gebracht.