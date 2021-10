66 Jahre – soviel Tradition hat kaum ein Moerser Kegelverein

Die Mitglieder des Kegelclubs „Die fidelen Bauern“, Hermann Lakes, Helmut Fischer, Gerd Olbrich, Hermann Kleinfeld, Willi Mühlenhoff und Kurt Zimmermann (von links) treffen sich im Evangelischen Gemeindehaus in Moers-Scherpenberg.

Moers. Corona hat die „Fidelen Bauern“ auf eine harte Probe gestellt, aufgeben war aber nie eine Option. Jetzt feiern sie den Club-Geburtstag nach.

Es war eine lange Corona-Pause, aber jetzt gehen sie wieder in die Vollen. Schon 66 Jahre lassen die „Fidelen Bauern“ in Moers die Kugel rollen, und Schluss ist noch lange nicht. Sechs Kegelbrüder sind es heute noch, und Präses Willi Mühlenhoff (86) ist der einzige, der noch von Anfang an dabei ist.

„Unser Willi hält den ganzen Club zusammen“, lässt Kegelfreund Kurt Zimmermann (74) keinen Zweifel aufkommen, wer die Seele des Vereins ist. Jetzt treffen sich die munteren Sechs wieder, um im evangelischen Gemeindehaus Scherpenberg ihrer Leidenschaft zu frönen. „Leider konnten wir unser 65-Jähriges letztes Jahr nicht feiern, aber das wollen wir in Kürze nachholen“, bekundet Zimmermann.

So hat die Geschichte der „Fidelen Bauern“ begonnen

Die Anfänge des Clubs liegen in Willi Mühlenhoffs Familie. Er erinnert sich noch gut: „Mein Vater Wilhelm, Onkel Lothar Krämer, Cousin Heinz Schürmann und meine Wenigkeit schlossen sich damals zwecks Freizeitgestaltung zusammen.“ Insgesamt waren es beim Start zehn Kegelfreunde, die sich in der Gaststätte Franzen in Hochheide jeden Freitag trafen. „Das Lokal gibt es schon lange nicht mehr“, weiß der Senior.

Die Fidelen Bauern schoben keineswegs eine ruhige Kugel. „Wir hatten schon einen gewissen sportlichen Ehrgeiz“, schildert Mühlenhoff. Kurt Zimmermann ergänzt: „Der Willi war immer so gut, dass er auf Ansage alle möglichen Bilder kegeln konnte. Er holte den rechten und den linken Buben, wie er gerade wollte. Das hat mich schon ein bisschen gewurmt“, lächelt er.

Willi Mühlenhoff ist die Seele des Clubs

Mühlenhoff ergänzt: Das Kegeln sei damals, in den 50er und 60er Jahren, ausgesprochen populär gewesen. Bis zu 15 Aktive gehörten dem Club da noch an. „Bei Wettbewerben habe ich so oft gewonnen, dass ich danach nicht mehr so oft eingeladen wurde“, schmunzelt Mühlenhoff. Und: „Mancher Club wollte mich auch abwerben.“

Das kam aber für Willi nie in Frage. Denn der Sportsgeist war das eine, die Kameradschaft war das andere, was bei den Fidelen Bauern hoch gehalten wurde. „Willi hält den Laden bis heute zusammen“, berichtet Zimmermann. „Er erledigt die Schreibarbeiten, führt die Chronik und Kegelstatistik und hat auch alle unsere Touren und Reisen organisiert.“ Da sei es oft in schöne Städte gegangen wie nach Paris, Kopenhagen oder Berlin.

Soziales Engagement wird groß geschrieben

Kurt Zimmermann erzählt, dass sein Kegelbruder auch in anderen Bereichen engagiert ist: „Willi hat einen behinderten Sohn und ist daher Gründungsmitglied des Vereins für Spastiker und andere Körperbehinderte.“ Der heute aufgelöste Verein habe zusammen mit der Lebenshilfe Moers später das Grundstück für das Kardinal-Galen-Haus an der Römerstraße gekauft, in dem heute Behinderte betreut leben könnten. Auch manche Kegelabende für Behinderte habe Willi Mühlenhoff organisiert, um etwas Freude ins Leben der Behinderten zu bringen.

Viele schöne Ereignisse sind den Kegelbrüdern im Gedächtnis geblieben. Wie die Tour, bei der man einen Reiterhof im Hunsrück besuchte. Willi Mühlenhoff erinnert sich: „Wir haben abends am Lagerfeuer gesessen. Und plötzlich kam einer und fragte, ob er sich dazusetzen dürfe. Wir haben gefrotzelt, mit einem Kasten Bier sei das wohl möglich. Der Mann ließ tatsächlich vom Personal den Kasten Bier bringen. Dann merkten wir, dass das tatsächlich Dietmar Schönherr war. Am anderen Tag hat er uns allen ein Autogramm gegeben.“

Die Sechs, die sich bis heute die Treue halten, sind neben Willi Mühlenhoff und Klaus Zimmermann Hermann Lakes, Hermann Kleifeld, Gerhard Olbrisch und Helmut Fischer, der auch schon seit 1968 dabei ist.