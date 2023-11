60 Jahre Feuerwehr: Neukirchen-Vluyner für Einsatz gewürdigt

Neukirchen-Vluyn. Auf der Wehrversammlung 2023 in der Kulturhalle ehrte die Freiwillige Feuerwehr Neukirchen-Vluyn einige Mitglieder. Eine Bilanz des Einsatzjahrs.

60 Jahre Mitgliedschaft bei der Freiwilligen Feuerwehr - das schaffen nur wenige. Udo Baas gehört nun offiziell dazu. Am Freitag, 3. November, wurde er im Rahmen der diesjährigen Wehrversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Neukirchen-Vluyn in der Kulturhalle mit der goldenen Sonderauszeichnung des Verbandes der Feuerwehren in NRW geehrt. Der Leiter der Feuerwehr Lutz Reimann überreichte ihm vor den anwesenden Feuerwehr-Mitgliedern die Urkunde.

Drei weitere Neukirchen-Vluyner wurden auf der Versammlung für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt: Hauptbrandmeisterin Svenja Penzenstadler vom Löschzug Vluyn erhielt das Feuerwehrabzeichen des Landes in Silber für 25 Jahre Feuerwehrzugehörigkeit. Ihre Kameraden Frank Essers und Arne Lienau aus Vluyn wurden für 35 Jahre pflichtgetreue Diensterfüllung mit dem Ehrenzeichen in Gold ausgezeichnet.

Vier neue Feuerwehrfrauen und -männer in Neukirchen-Vluyn

Auch Beförderungen wurden am Freitag honoriert. Insgesamt 29 Mitglieder kletterten die Leiter der Dienstgrade im letzten Jahr weiter herauf. Mirko Hegl vom Löschzug Vluyn trägt als neuer Brandoberinspektor nun den zweithöchsten Dienstgrad innerhalb der Freiwilligen Feuerwehr. Nachwuchs rückt in vierfacher Stärke nach: Til Langenhorst, Felix Sandhoff, Emilia Szembek und Lisa Torka sind 2023 nicht mehr Mitglieder der Jugendfeuerwehr, sondern Feuerwehrfrauen und -männer.

Darüber hinaus blickte man gemeinsam auf das vergangene Einsatzjahr in Zahlen und Ereignissen zurück. Die 160 aktiven Mitglieder waren 2023 mit 199 Einsätzen konfrontiert. Die Zahl der Einsätze ist damit im Vergleich zu den letzten Jahren rückläufig. Seit 2017 liegt sie zum ersten Mal wieder unter der 200er-Marke. Besondere Einsätze wie der Gewerbebrand bei Trox im Juli, bei dem alle vier Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr gemeinsam anrückten, wurden separat erinnert.

Jugendfeuerwehr in Neukirchen-Vluyn organisierte Kreiszeltlager

Ein Grund zu Freude: Die Jugendfeuerwehr begrüßte seit November letzten Jahres zwölf Nachwuchs-Mitglieder in ihren Reihen. Ein Highlight für den Feuerwehrnachwuchs dürfte zudem die Ausrichtung des Kreisszeltlagers der Jugendfeuerwehr des Kreises Wesel in der eigenen Stadt gewesen sein. Der Dank der Leitung der Freiwilligen Feuerwehr Neukirchen-Vluyn, bestehend aus Lutz Reimann sowie seinen beiden Stellvertretern Markus Heimberg und Thorsten Eckhardt, richtete sich daher auch an alle Betreuenden der Jugendfeuerwehr für ihr Engagement im Bereich der Nachwuchsförderung.

