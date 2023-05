60 Jahre Ehe: Neukirchen-Vluyner Paar feiert Diamanthochzeit

Neukirchen-Vluyn. Walter und Roswitha Pioch sind seit 60 Jahren verheiratet. Der Jubilar lässt seine Frau gern erzählen. Denn: „Sie findet die besseren Worte.“

In der Nacht des Feuerwerks an Silvester 1961 hat es bei Walter und Roswitha noch nicht besonders gefunkt. Auf einer privaten Party lernten sich die beiden kennen. Sie begleitete ihre Schwester, er einen Arbeitskollegen. Liebe auf den ersten Blick war es nicht – Roswitha zögerte lange. Doch nachdem ihre Mutter bekräftigt hatte, die Walter als „ordentlich“ befand, er sei „der Beste“, den Roswitha je nach Hause gebracht hatte, wurde 1962 die Verlobung beschlossen.

Am 10. Mai 1963 schlossen Roswitha und Walter Pioch dann den Bund fürs Leben bei ihrer standesamtlichen Trauung. Nach 60 Jahren Ehe feierten sie am gestrigen Mittwoch ihre Diamantene Hochzeit, wie die Stadtverwaltung Neukirchen-Vluyn mitteilt.

Obwohl Walter ehedem nicht tanzen konnte – denn das war ein wichtiges Kriterium für Roswitha – hat sie damals „Ja“ gesagt. Für sie hat er tanzen gelernt, ein Hobby, das sie des Öfteren zusammen pflegten. Die beiden verbindet außerdem die Lust am Reisen, die wiederum Roswitha von Walter übernommen hat, den es immer schon ins Ausland zog. Als junger Mann arbeitete er, bevor er Roswitha kennenlernte, einige Jahre in Kanada, bevor er als Werkzeugmacher in Duisburg tätig war. Für seine Frau schlug er sogar ein Job-Angebot aus Mexiko aus.

Roswitha war viele Jahre als Bäckereifachverkäuferin auf Wochenmärkten unterwegs und arbeitete bis zu ihrer Verrentung als Filialleiterin im Einzelhandel. Vom Niederrhein aus unternahmen sie viele Reisen, auch zu Fernzielen wie Afrika, Indien, China oder Kuba. Den beiden war es bei ihren Reisen stets wichtig, authentische Erfahrungen abseits des Mainstreams zu machen, von denen vor allem Roswitha viel zu erzählen weiß. Walter lässt sie gerne reden, denn „sie findet die besseren Worte“, sagt er.

