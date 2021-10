43 Klimabäume für Neukirchen-Vluyner Gärten

In Neukirchen-Vluyn haben sich 43 Patinnen und Patinnen für einen Klimabaum beworben. Am 30. Oktober können sie sich ein Exemplar am Rathaus abholen.

Gemeinsam zur grünsten Industrieregion: Insgesamt 5.210 Klimabäume kommen am Samstag, 30. Oktober, an verschiedenen Verteilstellen in der Metropole Ruhr zu ihren Baumpatinnen und -paten. Unter dem Motto „Du hast das Grundstück, wir haben den Baum!“ hat der Regionalverband Ruhr (RVR) gemeinsam mit der Zukunftsinitiative „Wasser in der Stadt von morgen“ (ZI) und der Emschergenossenschaft (EGLV) ein Klimaprojekt mit und für das Ruhrgebiet auf den Weg gebracht. Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer konnten sich für einen Klimabaum bewerben.

Und in Neukirchen-Vluyn können insgesamt 43 Patinnen und Paten einen Klimabaum abholen. Damit ist die Zahl im Vergleich zum Frühjahr deutlich gestiegen. Anfang des Jahres gab die Stadt lediglich sechs Bäume an Patinnen und Paten aus. Allerdings hatte der RVR damals auch lediglich 100 Bäume zur Verfügung gestellt.

Mit den Klimabäumen wollen die Akteure ein Zeichen setzen: für mehr Grüne Infrastruktur hin zur grünsten Industrieregion sowie für mehr Klimaschutz und Klimaanpassung. Gefördert werden die Klimabäume von der Bezirksregierung Münster aus Mitteln des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW (MULNV). Das Projekt ist Teil der Offensive Grüne Infrastruktur 2030, einem Leitprojekt des RVR für die Metropole Ruhr aus der Ruhr-Konferenz NRW.

Die Bäume werden am 30. Oktober am Rathaus an der Hans-Böckler-Straße 26 ausgegeben.

