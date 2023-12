40-jähriges Jubiläum bei Awo-Feier in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn Ein Musikschul-Trio begeisterte die Gäste bei der Weihnachtsfeier der Awo in Neukirchen-Vluyn. Zwei langjährige Mitglieder wurden geehrt.

Über 100 Besucher und Besucherinnen nahmen sich Zeit, die diesjährige Awo-Weihnachtsfeier zu begehen. Neben drei rührenden Auftritten der vier bis fünfjährigen Awo-Kita-Kinder von der Sittermannstraße, den Ansprachen und Unterhaltungen zahlreicher Vertreter aus Politik und Stadtgesellschaft, trug auch die warme Atmosphäre der Kulturhalle sowie die stilvollen Raum- und Tisch-Dekorationen zum Wohlbefinden der Gäste bei. Eröffnet wurde die Feier durch Grußworte von Bürgermeister Ralf Köpke, gefolgt vom Landtagsabgeordneten René Schneider sowie örtlichen Fraktionsvertretern wie Klaus Lewitzki (SPD) und Peter Waczynski (CDU).

Der Bürgermeister wie auch seine Nachredner bedankten sich bei den vielen Ehrenamtlichen der Awo und lobten das “größte Programmangebot einer ehrenamtlichen Wohlfahrtsorganisation in Neukirchen-Vluyn“. Die örtliche Awo sei mit 300 Mitgliedern der mit Abstand größte Ortsverein im Kreis Wesel. Nach der feierlichen Ansprache folgte die Ehrung der langjährigen Awo-Mitglieder Christine Wachtendonk und Gabi Wempe für 40- bzw. 25-jährige Mitgliedschaft. Jubiläen und Jubilare sind für die Arbeiterwohlfahrt ganz besondere Anlässe, sich an die Vergangenheit zu erinnern, Eintrittsgründe zu beleuchten und sich für langjährige Treue und Unterstützung zu bedanken.

Rede erinnerte an die Anfänge der Awo

Etwa 100 Mitglieder kamen zur diesjährigen Awo-Weihnachtsfeier. Foto: NRZ

Der Awo-Vorsitzende Jochen Gottke hielt im Rahmen der diesjährigen Weihnachtsfeier vor etwa 100 Gästen eine solche Erinnerungsrede, die er im Jahr 1919 mit der bewegenden Gründung begann, die sich in der spannungsreichen Weimarer- und Nach-Nazizeit fortsetzte und in den 1980er Jahre mit einem Willy-Brandt-Zitat endete: „In der Awo verbindet sich die Hilfe für den Einzelnen mit einem Engagement für eine Politik der sozialen Demokratie“.

„Vermutlich war es dieser Satz“, so Jochen Gottke in seiner Laudatio, „der die damals junge Kommunalpolitikerin Christine Wachtendonk 1982 veranlasste, als stellvertretende Bürgermeisterin Neukirchen-Vluyns, Kreistags- und Landschaftsverbandsmitglied nicht nur Sozialpolitik zu betreiben, sondern mit der Awo-Mitgliedschaft auch ganz praktisch zu helfen.“ So trat Wachtendonk am 6. März 1982 in die Awo ein und blieb ihr bis heute treu. Dass sie dann später über zwei Jahrzehnte „ganz konkret“ als Erzieherin durch praktische Arbeit an jungen Menschen die Awo-Werte Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Solidarität und Toleranz unterstützt hat, vervollständigt dieses Bild.

Weihnachtslieder von Trio aus der Neukirchen-Vluyner Musikschule

Die Sopranistin Barbara Wolter wurde begleitet von der Akkordeon-Spieler Rita Pechmann und der Saxophonistin Claudia Meschke. Foto: NRZ

Gabi Wempe, die vor 25 Jahren als Mitglied in die AWO eintrat, kam über das berufliche Engagement im Ortsvereinsbüro zur Awo. Schnell war sie von der Awo-Arbeit begeistert und hat sich neben dem Beruf auch über zwei Jahrzehnte ehrenamtlich in der Begegnungsstätten-Arbeit aktiv beteiligt. Bürgermeister Ralf Köpke und Awo-Vizepräsident Willi Brechling nahmen gemeinsam mit Jochen Gottke die Ehrung mit Urkunde und Ehrenzeichen vor.

Die zweite Feierstunde war geprägt vom Auftritt eines bemerkenswerten Musik-Trios aus der Neukirchen-Vluyner Musikschule: die Sopranistin Barbara Wolter wurde begleitet von der Akkordeon-Spielerin Rita Pechmann und der Saxophonistin Claudia Meschke. Von klassischen weihnachtlichen Sologesängen wie „Tochter Zion“ über flotte Instrumental-Stücke wie „Winterwonderland“ und “Let It Snow“ wurde viele Weihnachtslieder zum Mitsingen angeboten und begeisterten die anwesenden Gäste. Gegen 17 Uhr endete die schöne Weihnachtsfeier mit dem traditionellen „Oh du fröhliche“-Lied.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland