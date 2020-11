Moers. An der Kornstraße in Moers entstehen 30 neue Wohneinheiten. Die ursprünglichen Pläne der Stadt an dieser Stelle gingen allerdings deutlich weiter.

In Moers-Scherpenberg wird neu gebaut. An der Kornstraße entstehen zwei Mehrfamilienhäuser und zwei Doppelhaushälften. Insgesamt sind 30 Wohneinheiten geplant. Ein entsprechender Bebauungsplan kann nach einem Beschluss im Ausschuss für Stadtentwicklung am Donnerstag aufgestellt werden.

Die ursprünglichen Pläne der Stadt gingen allerdings deutlich weiter als das jetzt verabschiedete Vorhaben. Sie sahen vor, eine 3,3 Hektar große Fläche langfristig zu erschließen. Die Pläne, an der Stelle Wohnraum zu schaffen, seien nicht neu, wie die Stadt im Laufe des Verfahrens mitgeteilt hatte. Sie gehörten laut Stadtverwaltung schon vor zehn Jahren zum Stadtentwicklungskonzept.

Thorsten Kamp: Grünzug stand nie zur Debatte

Gegen die Erschließung der gesamten Fläche gab es Protest . Die Scherpenberger Siedler waren nicht einverstanden. Ihnen ging – und geht – es unter anderem um den Erhalt eines Grünzuges, in dem eine alte Bahntrasse als Fuß- und Radweg genutzt wird. Dieser Grünzug sei allerdings nie Bestandteil der Planungen gewesen, wie Baudezernent Thorsten Kamp in der Sitzung am Donnerstag erneut sagte.

Die beiden Mehrfamilienhäuser werden nach seiner Darstellung von einem Investor gebaut, die beiden Doppelhaushälften von privater Hand. Der Investor habe Tiefgaragen ebenso vorgesehen wie einen Spielplatz zwischen den beiden Häusern. Bei dem Projekt handelt es sich um geförderten Wohnungsbau.

Neue Straße mit einem Wendehammer

Zur Erschließung des Gebietes wird eine Straße mit einem Wendehammer gebaut. Kamp sagte auf Nachfrage: „Nur die Eigner der Grundstücke, die erschlossen werden, zahlen auch Erschließungsbeiträge.“

Einige Mitglieder des Ausschusses empfahlen am Donnerstag, den Grünzug weiter zu kultivieren und darüber hinaus einen öffentlichen Spielplatz an dieser Stelle in Scherpenberg einzurichten.