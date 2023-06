Adler-Apotheke Moers: Zwei Tage Geburtstagsparty – mit Promi

250 Jahre Adler-Apotheke in Moers: Viele langjährige Weggefährten, ehemalige und gegenwärtige Mitarbeitende besuchten das bunte Fest am Freitag und Samstag.

Moers. In Moers feiert die Adler-Apotheke ihren 250. Geburtstag: Zum Festabend am Freitag kam sogar eine deutscher Fernsehstar und Mediziner.

Gesundheit erhalten und wiedererlangen, Menschen helfen und neben gesundheitlicher auch für soziale Gerechtigkeit einstehen: Die Moerser Adler-Apotheke zeigt, wie es funktionieren kann. Seit mehr als 250 Jahren gibt es die einst königlich-privilegierte Adler-Apotheke, die in Moers am Altmarkt beheimatet ist. Grund also, das Jubiläum zu feiern.

Genau das tat das Team der Adler-Apotheke am Wochenende mit einem abwechslungsreichen Bürgerfest am Kastellplatz. Los ging’s am Freitag mit einem unterhaltsamen Auftritt mit dem Kabarettisten Dr. Eckart von Hirschhausen. Am Samstag folgten Aktionsstände und eine Sommerparty.

Dr. Simon Krivec, Dr. Eckart von Hirschhausen und Landrat Ingo Brohl (v.l.) beim Empfang am Freitag. Foto: Martin Barth

Am Stand der Athleten der Deutschen Sporthilfe sowie des Moerser Sportclubs betätigten sich die Besucher etwa beim Basketballwerfen sportlich. Die Kinder freuten sich über die Hüpfburg und ließen sich bunte Motive schminken. Viele Besucher rührten erstmals unter Anleitung Salben, ganz wie es Apotheker noch heute machen. Dr. Simon Krivec, der die Adler-Apotheke seit 2019 in der neunten Apothekergeneration führt, gab bilderreiche Einblicke in die Apothekenhistorie. „Untrennbar verbunden ist die Apothekengeschichte mit der ehemaligen Grafschaft Moers und der Apothekerfamilie von der Trappen“, erklärte Krivec.

„Das Wappen der Familie hängt heute im Büro.“ Auch die Büste von Johannes von der Trappen, der zwischen 1716 und 1755 lebte und die Adler-Apotheke jahrelang führte, hat bis heute einen Platz in der Apotheke. „Seit der Neuordnung des Apothekenwesens im Jahre 1685 hat die Adler-Apotheke ihren Platz am Altmarkt“, so Krivec.

„Erstmals namentlich erwähnt wird die Apotheke in einem Ehevertrag um 1685.“ Das 250-jährige Jubiläum feierte die Apotheke mit Blick auf den Juni 1773. Eigenhändig unterschrieb Friedrich der Große damals ein Schriftstück, in dem die Moerser Apothekenanzahl auf eine, nämlich die Adler-Apotheke, herabgesetzt wurde.

Nach Günter von der Trappen, der 1951 starb, vermachte Witwe Erni von der Trappen die Apotheke an Simons Vater Günter Krivec, der sie zwischen 1971 und 2018 führte. Der Charme bleibt: „Unsere historischen Kassen und die nostalgische Uhr gehören dazu.“ Corona, Rohrbrüche und die Herzensangelegenheit, mit steril im Labor hergestellten Arzneimitteln Palliativpatienten, Krebskranken und Frühgeborenen zu helfen – all das hat das Team gemeistert. „Die Adler-Apotheke gehört in Moers einfach dazu“, formulierte es ein Besucher.

