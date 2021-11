22 Kilo! Hündin Boo aus Moers erreicht ihr Optimalgewicht

Moers. Hündin Boo wurde im Juli im Tierheim Moers abgegeben - mit 14 Kilogramm Gewicht. Jetzt geht es ihr besser, eine Operation hat sie überstanden.

Als die Hündin Boo vor vier Monaten im Moerser Tierheim abgegeben wurde, war sie dem Tod näher als dem Leben. Nun geht es der damals nur noch 14 Kilogramm wiegenden Bulldogge deutlich besser. Wie das Tierheim auf seiner Facebook-Seite berichtet, bringt Boo mittlerweile 22 Kilo auf die Waage.

Bei den Untersuchungen von Boo Anfang Juli hatte sich, wie berichtet, herausgestellt, dass die Hündin wegen eines zu engen Übergangs vom Magen in den Darm keine feste Nahrung verarbeiten konnte. Dies wiederum erklärte das vom Vorbesitzer geschilderte ständige Erbrechen, das zu Boos Abmagerung geführt hatte. Nach der Entlassung aus der Klinik konnten die Tierheim-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter Boo aufpäppeln.

So sah Boo im Juli aus. Foto: Tierheim Moers

Im August zog die zwölfjährige Hündin in ein neues Zuhause. „Jetzt haben wir Grüße von Boo erhalten“, freuen sich die Tierfreunde vom Peschkenhof. Sie habe mit 22 Kilo ihr Optimalgewicht erreicht. Boo frisst nicht-püriertes Nassfutter und ab und zu Leckerchen: „Alles klappt super“, heißt es in der Mitteilung. Die operative Entfernung der Gesäugeleiste aufgrund von Tumoren habe sie gut überstanden.

„Alles in allem fühlt Boo sich so gut, dass sie keine Einschränkungen mehr hat, die sie davon abhalten, andere Hunde anzupöbeln. Wir freuen uns riesig, dass es Boo so gut geht und sie mit ihren Besitzern ihr neues Leben genießt.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland