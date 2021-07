21-Jähriger nicht angeschnallt – bei Unfall schwer verletzt

Moers/Duisburg. Bei einem Unfall in Moers ist am Samstag ein 21-Jähriger schwer verletzt worden. Er saß im Auto einer Duisburgerin und war nicht angeschnallt.

Ein Mann ist bei einem Autounfall in Moers schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war eine 20-Jährige aus Duisburg war am Samstagabend gegen 21.45 Uhr an der Kreuzung Ackerstraße/Daheimstraße mit ihrem Auto gegen einen weiteren Wagen geprallt. Die junge Frau habe die Vorfahrt einer anderen Autofahrerin (56) nicht beachtet.

Der 21-jährige Beifahrer der Duisburgerin sei nicht angeschnallt gewesen und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Die weiteren fünf Insassen der beiden Fahrzeuge kamen mit leichten Verletzungen davon. (red/dpa)

