2,3 Millionen Euro für Kliniken in Moers und Kamp-Lintfort

Moers/Kamp-Lintfort. Das Land legt ein Corona-Sonderprogramm auf. Nach Angaben der Landtagsabgeordneten Quik gibt’s 4,5 Mio Euro für Krankenhäuser im Kreis Wesel.

Die Krankenhäuser in Moers und Kamp-Lintfort bekommen Geld aus dem Corona-Sonderprogramm für Krankenhäuser. Mit rund 2,3 Millionen Euro werden die drei Häuser unterstützt. Wie die CDU-Landtagsabgeordnete Charlotte Quik mitteilt, fließen über 4,5 Millionen Euro zur Unterstützung der Krankenhäuser in den Kreis Wesel.

„Die Corona-Pandemie hält uns seit beinahe zwei Jahren in Atem – und das gilt ganz besonders für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Krankenhäusern Nordrhein-Westfalens. Um deren wichtige Arbeit bei der Bewältigung dieser Lage bestmöglich zu unterstützen, stellt das Land weitere 192 Millionen Euro im Rahmen eines Sonderprogramms für die NRW-Kliniken bereit“, heißt es in einer Pressemitteilung der Abgeordneten.

4,5 Millionen Euro gibt es für den Kreis Wesel

Bereits im vergangenen Jahr waren 750 Millionen Euro für Investitionen in ein Sonderprogramm für Investitionen im Zusammenhang mit Corona geflossen. Aus dem aktuellen Programm gibt es jetzt noch einmal über 4,5 Millionen Euro für den Kreis Wesel. Dazu erklärt die CDU Landtagsabgeordnete Charlotte Quik: „Dass für ein sicheres und lebenswertes Nordrhein-Westfalen ein stabiles und leistungsfähiges Gesundheitssystem unerlässlich ist, wissen wir nicht erst seit dem Beginn der Corona-Pandemie.“

Mit dem Geld können die Kliniken Umbauten, Erweiterungen oder Modernisierungen durchführen oder medizinische Geräte anschaffen, heißt es weiter in ihren Ausführungen. Förderfähig sei zum Beispiel auch die Einrichtung von Isolierzimmern oder -stationen oder intensivmedizinische Ausstattung.

Ergebnisse der pauschalen Berechnung

Nach der pauschalen Berechnung stehen für Krankenhäuser in Dinslaken, Kamp-Lintfort, Moers, Wesel und Xanten insgesamt über 4,5 Millionen Euro zur Verfügung. Der Förderbescheid werde noch in diesem Jahr eingehen. Quik: „Damit senden wir ein klares Signal aus der Landespolitik in die Krankenhäuser: Die dort geleistete Arbeit ist für uns unbezahlbar – aber wir werden sie finanziell so gut unterstützen, wie wir nur können!“

Die Förderungen im Überblick: In Dinslaken bekommt das St. Vinzenz-Hospital 709.939 Euro; in Kamp-Lintfort bekommt das St. Bernhard-Hospital 618.069 Euro; in Moers bekommt das St. Josef Krankenhaus 779.007 Euro und das Krankenhaus Bethanien 920.815 Euro; in Wesel erhält das Marien-Hospital 712.612 Euro und das Ev. Krankenhaus 572.199 Euro; in Xanten gibt es für das St. Josef-Hospital 207.594 Euro.

