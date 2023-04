Die Band "Lights Out" spielte auch am Samstag.

"Why Try"

Am Samstag spielte "Why Try" .

Festival 19 Bands, viele Besucher in Moers: das Rock it! in Bildern

Moers. Viele Fotos: Das 15. Rock-it!-Festival ging am Wochenende über die Bühnen des Moerser Jugend-Kulturzentrum Bollwerks. Unser Fotograf war dabei.

Das Rock it! hat sich aus kleinen Anfängen in einem Moerser Gymnasium zur festen Größe im Festivalkalender mit etlichen Stammgästen gemausert. Bei der 15. Auflage am Wochenende im Jugend-Kulturzentrum Bollwerk standen 19 Bands auf den Bühnen. Unser Fotograf Karl Banski war am Samstag dabei. Einen Bericht findet Ihr hier.

