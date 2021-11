Das mobile Impfteam des Kreises stand am Freitag in Neukirchen-Vluyn.

Mobile Impfungen 162 Menschen ließen sich in Neukirchen-Vluyn impfen

Neukirchen-Vluyn. Das mobile Impfteam des Kreises konnte am Freitag viele Menschen impfen. Ob mehr Impfangebote geschaffen werden, hängt vom Personalschlüssel ab.

162 Menschen konnten sich laut Kreisverwaltung am vergangenen Freitag im Impfmobil auf dem Vluyner Platz eine Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung geben lassen. Wie viele Impfwillige abgewiesen werden mussten, konnte der Kreis am Montag nicht sagen. Auch die Frage, wie sich die einzelnen Impfungen aufgeteilt haben, werde sich erst in den kommenden Tagen zeigen, hieß es auf Nachfrage. Erfahrungsgemäß ließen sich die meisten Menschen aber vor allem die Boosterimpfungen ohne Termin im Impfmobil geben. Auch und vor allem, weil die anderen Möglichkeiten mit Schließung der Impfzentren im vergangenen September abgenommen hätten.

Seit dem 9. November bietet der Kreis Booster-Impfungen an. Seit vergangenem Mittwoch habe man auch vom NRW-Gesundheitsministerium die Erlaubnis, diese Dritt-Impfungen bereits fünfeinhalb Monate nach der zweiten Impfung zu verabreichen, so eine Kreissprecherin. Weitere Impfstellen beziehungsweise -möglichkeiten könne man erst anbieten, wenn per Erlass der Landesregierung ein neuer Personalschlüssel abgerechnet werden könne.

Die nächsten Standorte des mobilen Impfteams stehen im Internet auf kreis-wesel.de/de/themen/impfangebote

