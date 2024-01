16-Jähriger geschlagen und getreten: Polizei sucht Zeugen

Wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung an einem Jugendlichen sucht die Polizei Moers nach Zeugen. (Symbolbild)

Moers Zwei Unbekannte sollen einen Jugendlichen im Jungbornpark getreten und geschlagen haben. Die Polizei Moers bittet um Zeugenhinweise.

Zwei Unbekannte sollen einen 16-Jährigen am Montagnachmittag getreten und geschlagen haben. Der Junge habe leichte Verletzungen erlitten, wie die Polizei Moers am Dienstagmorgen (30. Januar) bekannt gab.

Tat endet mit Zivilcourage: Passanten kamen zur Hilfe

Gegen 15.10 Uhr war der Jugendliche auf dem Weg von einer Gesamtschule zu einer Bushaltestelle. Im Jungbornpark lief er an zwei jungen Männern vorbei, von denen ihn einer angerempelt und an seinem Rucksack gezerrt haben soll. Dadurch sei der Schüler hingefallen.

Als er am Boden lag, fingen die Männer an, den Jungen gegen den Kopf und Oberkörper zu treten und zu schlagen. Herbeieilende Passanten schrien die Täter an, sodass sie von ihm abließen. Der Junge erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen.

Die Täterbeschreibungen: So sollen die Männer ausgesehen haben

Der erste Täter soll etwa 19 Jahre alt und ungefähr 1,90 Meter groß sein. Seine Statur sei stabil, er trage Dreadlocks bis kurz über die Ohren und habe einen dunklen Hauttyp. Er habe eine schwarze Lederjacke und eine schwarze Hose getragen.

Der zweite Täter wird auf 18 Jahre und 1,80 Meter geschätzt. Seine Statur sei eher dünn, er sei sehr hellhäutig und habe kurze dunkelblonde Haare. Er habe einen Jogginganzug und dunkelblaue Nike-Schuhe getragen.

Die ermittelnde Kriminalpolizei sucht Zeugen, die etwas über die Täter oder die Tat wissen könnten, und die Passanten, die dem Jugendlichen zur Hilfe eilten. Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841 1710 entgegen. (red)

Weitere Nachrichten aus der Region finden Sie hier:

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland