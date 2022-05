15-Jährige wird bei Unfall in Kamp-Lintfort schwer verletzt

Kamp-Lintfort. Die Polizei meldet einen Unfall in Kamp-Lintfort: Ein Autofahrer stößt beim Abbiegen an einer Kreuzung mit einer jungen Fußgängerin zusammen.

Eine 15-jährige Fußgängerin ist am Montagabend bei einem Unfall in Kamp-Lintfort schwer verletzt worden. Wie die Polizei im Kreis Wesel berichtet, bog gegen 18.30 Uhr ein 47-jähriger Autofahrer aus Kamp-Lintfort an der Ampelkreuzung Prinzenstraße/ Schanzenstraße / Kruppstraße von der Kruppstraße nach rechts in die Prinzenstraße ab.

Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden 15-jährigen Fußgängerin aus Kamp-Lintfort, die die Prinzenstraße entlang lief. Dabei verletzte sich die Jugendliche schwer. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus, in dem sie stationär verblieb. Der Autofahrer blieb unverletzt.

