14-jähriges Mädchen an Moerser Busbahnhof bedrängt

Moers. Ein Unbekannter bedrängte am Donnerstagabend ein 14-jähriges Mädchen am Busbahnhof in Moers. Er trug eine auffällige Jacke mit Camouflage-Muster.

Ein bislang unbekannter Täter bedrängte am Donnerstag gegen 21.05 Uhr ein 14-jähriges Mädchen am Busbahnhof Moers und fasste ihr bei einer Umarmung mit der Hand an die Brust. Das Mädchen rannte daraufhin weg.

Einem Zeugen, der mit einem Auto in Richtung Römerstraße fuhr, fiel das Mädchen auf und er hielt an. Die Jugendliche erzählte ihm von dem Vorfall und lief dann weiter in Richtung Homberger Straße. Der Autofahrer rief die Polizei und fuhr in Richtung des Busbahnhofs. Dort beobachtete er einen Unbekannten, auf den die Beschreibung des Mädchens zutraf. Dieser stieg in einen Bus in Richtung Duisburg.

Die Geschädigte erstattete nach der Tat gemeinsam mit ihrer Mutter Anzeige bei der Polizei in Moers. Der Unbekannte ist laut Beschreibung etwa 20 bis 25 Jahre alt, ca. 180 cm groß und schlank. Er hatte schwarze, lockige Haare und trug einen Bart. Bekleidet war er mit einer auffälligen camouflagefarbenen Jacke, einer grauen Jeans, schwarzen Handschuhen und einem schwarzen Mund-Nasen-Schutz. Er sprach Französisch und Englisch.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Moers unter 02841/171-0 entgegen.