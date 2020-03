Moers. Insgesamt 1000 Freiwillige beteiligen sich am Abfallsammeltag in Moers – und wundern sich über manches Teil, das sie in den Gebüschen finden.

In Büschen und Bäumen rund um das Rathaus tummelten sich am Samstagvormittag Freiwillige mit einer Mission: die Stadt vom Müll befreien. Ausgestattet waren sie mit Müllsäcken, Greifarm und Handschuhen. Sie alle nahmen im Rahmen der Initiative „sauberes Moers“ am 14. Abfallsammeltag der Enni teil.

Auch dieser Motorradhelm ist gefunden worden. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Am Rathaus und in den Moerser Benden waren unter anderem die Vertreter der Ratsfraktion unterwegs. Aber auch im gesamten Stadtgebiet fanden sich freiwillige Helfer, trotz der aktuellen Situation rund um das Coronavirus. „Wir haben natürlich überlegt“, sagt die Enni-Abfallexpertin Claudia Jaeckel, „aber es ist eine Veranstaltung, die draußen stattfindet, wo man sich auch nicht unbedingt nah kommt. Man ist ja auch alleine unterwegs Die Abfallentsorgung müssen wir ja ohnehin aufrechterhalten und natürlich ist es jeder Gruppe freigestellt, ob sie sammelt oder nicht.“

Schulen und Kindergärten wollten auch mitsammeln. Durch die Schließungen mussten sie die Teilnahme letztendlich absagen. Da aber 40 Prozent der Moerser ihre Stadt unsauber finden, konnte selbst das Virus die Aufräumarbeiten nicht stören. „Das Thema wilder Müll lässt uns in Moers einfach nicht los. Es ist wichtig, immer mal wieder darauf hinzuweisen und das Bewusstsein so zu stärken“, sagte Claudia Jaeckel.

Diese Lampe lag ebenfalls in der Natur. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Insgesamt waren rund eintausend Freiwillige in der ganzen Stadt unterwegs, um den Müll den Kampf anzusagen. Ungefähr 335 Tonnen Abfall landen laut Enni im Laufe eines Jahr da, wo sie nicht hingehören. „Hier sieht es ja auf den ersten Blick sehr sauber aus“, analysiert Claudia Jaeckel die Grünanlagen rund um das Rathaus, „aber wir sehen jetzt auch, was die trotzdem zusammengesammelt haben und wie viel das ist.“ Und was da teilweise so verborgen liegt, zeigt der Inhalt der blauen Säcke. Bernd Herz hat schon so einiges aus den Büschen gezogen. „Einen Lampenschirm, eine Jogginghose und einer hat sogar einen Motorradhelm gefunden“, sagt er. Überrascht ist er nicht, denn solche Dinge finde man immer – spätestens zum Abfallsammeltag. Auch Jutta Gewers-Hagedorn sammelt freiwillig mit. Seit Beginn an hilft sie, „um der Bevölkerung zu zeigen, dass man mehr machen muss. Ich ärgere mich täglich über Leute, die gedankenlos ihren Müll auf die Straße schmeißen.“

Am Ende des Abfallsammeltages sind wieder einmal rund sechs Tonnen wilder Müll zusammengekommen. Die Handschuhe wurden vom Jostenhof, die Müllsäcke von der Enni kostenlos zur Verfügung gestellt.

Auch in Zukunft sollen die Moerser Straßen vom Müll weiter befreit werden. Die Enni möchte in den nächsten drei Jahren den wilden Müll um 25 Prozent reduzieren.

