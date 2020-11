1. Advent in Moers: Sehnsucht nach dem Einkauf am Sonntag

Weihnachten steht vor der Tür. Da kommt die Frage auf, wie möglichst stressfrei Geschenke eingekauft werden können. Weihnachtsshopping unter Corona-Bedingungen gestaltet sich allerdings herausfordernd. In der vergangenen Woche wurden zudem die verkaufsoffenen Sonntage in Nordrhein-Westfalen verboten. Einige Moerser zog es bereits am ersten Adventssamstag in die Innenstadt.

Mit winterlicher Dekoration probierten die Einzelhändler, Weihnachtsstimmung aufkommen zu lassen. An den Geschäften prangten Schilder, die Preisnachlässe bis zu 70 Prozent ausschrieben. Kunden warteten am Ladeneingang, um Eintritt in die begrenzten Verkaufsflächen zu erhalten.

Menschen mit vollbepackten Einkaufstüten sind ein seltener Anblick

Ein Blick in die Steinstraße zeigte aber, dass Passanten mit vollbepackten Einkaufstüten ein seltener Anblick blieben. Dass die Kundenströme am ersten Adventswochenende in Moers verhalten waren, beobachtete auch das Ehepaar Achim und Christine Reps aus dem Wohnaccessoire-Laden „Villa Wölkchen“: „Viele Kunden verzichten zwar auf Onlinekäufe, um den Einzelhandel zu unterstützen. Aber sie sind auch verunsichert, welche Corona-Regeln in Geschäften nun einheitlich gelten.“

Zuträglich für die Kundenströme könne das von der Stadt am Donnerstag beschlossene kostenlose Samstagsparken bis Ende Januar auf allen städtischen Parkplätzen sein. Zahlreiche Kunden wüssten allerdings nichts von dem Beschluss: „Das hätte man eher kommunizieren können“, so Achim Reps, der auch Vorsitzender der Immobilien- und Standortgemeinschaft Moers ist. Das Ehepaar kauft selbst seine Weihnachtsgeschenke über die Adventswochen verteilt und bemerkt, dass sich Menschen in diesem Jahr vor allem ruhige Festtage wünschen.

Geschäftsinhaber bleiben auf der Ware sitzen

Vor der Ruhe könnte der Einkaufssturm allerdings größer sein, fand Gudrun Uphus, Inhaberin der „butik hygge“ an der Meerstraße. Im Laden wird nachhaltige, skandinavische Kleidung und Schmuck angeboten. „Inhabergeführte Geschäfte haben Ware eingekauft, die sie nun nicht verkauft bekommen“, sagte Uphus.

Mit Blick auf die Adventssonntage vermutet die 59-Jährige: „Verkaufsoffene Sonntage wären eine Chance gewesen, potenzielle Kunden zu erreichen, die aufgrund von beruflicher Auslastung und Zeitmangel online einkaufen. Die Innenstadt ist an verkaufsoffenen Sonntagen erfahrungsgemäß voll.“ Und: Die Entscheidungsträger hätten zwar oft Theorie- aber wenig Praxiswissen im Einzelhandel. Zudem werde unklar kommuniziert, etwa in der Beschriftung der innerstädtischen Parkautomaten mit dem Hinweis, dass das Parken erst ab Dezember kostenfrei sei.

Verworren nannte auch Krefelderin Sabine die Situation: „Ich bin mit meinen Kindern hier, weil wir uns in Moers sehr sicher fühlen. Leider halten wir den Stadtbummel kurz, da der Besuch bei unseren regelsorgsamen und trotzdem zur Schließung angehaltenen Lieblingsgastronomen wegfällt.“

Verkaufsoffene Sonntage hätte die Krefelderin, wie viele weitere Kunden und Geschäftsinhaber, für einen entspannten Weihnachtseinkauf begrüßt.