Zwei Teams aus Meschede im Finale von „Jugend gründet“

Meschede. Zwei Teams des Benediktiner-Gymnasiums aus Meschede stehen im Finale von „Jugend gründet“. Es kann für sie abgestimmt werden.

Schülerteams des Gymnasium der Benediktiner präsentieren ihre Geschäftsideen beim Bundesfinale von „Jugend gründet“. Es gibt eine Live-Übertragung im Internet.

Barcode-Scanner für Kunden

„Heute handeln – Zukunft wandeln!“ unter diesem Motto entwickelte „SustainAPPility“ eine Handy-App, die dem Kunden per Barcode-Scanner hilft, nachhaltige Konsumentscheidungen zu treffen. Ampelfarben bieten Orientierung zu individuell wählbaren Kriterien, etwa faire Arbeitsbedingungen, Tierschutz oder ökologische Landwirtschaft. Ein Spiel fordert junge User heraus und führt sie über 10 Levels nicht nur zum „Weltretter“, sondern vermittelt auch Wissen über die Folgen der Konsumentscheidungen für die Umwelt. Dafür recherchierten, diskutierten und programmierten Lina Ricke, Silas Bock, Marvin Köster und Anna Reuss seit Anfang des Schuljahres und qualifizierten sich mit Ihrem Businessplan bereits für das Halbfinale von „Jugend gründet“.

„GSGHP Mushroom GmbH“ vor der Klosterkirche von links nach rechts: Christian Hellmann, Lukas Gerke, Jana Peek, Simon Stappert und Jacob Galle. Foto: Privat

Retter der Weltmeere vor der Plastikflut wollen Jana Peek, Jacob Galle, Lukas Gerke, Simon Stappert und Christian Hellmann vom Team „GSGHP mushroom GmbH“ sein. Ihre Geschäftsidee kam mit der Pizzalieferung in der Styroporbox. Ihre Thermobox besteht aus Pilzmyzel, welches unbedenklich für Mensch und Natur ist.

Haushalte wie Lieferdienste können diese Box mehrfach verwenden. Danach zersetzt sie sich im Haushaltskompost in alle natürlichen Bestandteile. Auch diese Gruppe war mit der Präsentation vor einer hochkarätigen Jury beschäftigt, als Corona Deutschland erreichte, Schulen geschlossen und das Halbfinale in der IHK in Münster abgesagt werden musste. Damit schien gleichsam der Stecker aus der intensiven Vorbereitungsphase gezogen.

Finale per Videokonferenz

Doch die Wettbewerbsleitung von „Jugend gründet“ reagierte rasch, lud erst zum Halbfinale Mitte April und jetzt auch zum Bundesfinale per Videokonferenz ein und bietet neben einer Jury bestehend aus Gründern, Managern, Gründungsberatern, Patentanwälten und Hochschulprofessoren auch ein attraktives Rahmenprogramm. Die Schüler organisierten kurzerhand fast alles von zuhause aus. Erst im Mai waren vereinzelt Teamsitzungen in der Schule und mit den betreuenden Lehrern möglich.

Auch wenn das persönliche Zusammentreffen mit den anderen Schülerteams und das Erlebnis, bei Porsche in Stuttgart zu Gast zu sein, jetzt fehlen, können sich „SustainAPPility“ und „GSGHP Mushroom GmbH“ erstmals vor heimischem Publikum präsentieren, denn der zweite Wettbewerbstag mit der Siegerehrung wird am Freitag, 19. Juni, ab 9 Uhr live gestreamt! Außerdem gibt es einen Publikumspreis! Alle Leserinnen und Leser sind eingeladen, für „SustainAppility“ oder „GSGHP Mushroom“ GmbH abzustimmen.

So kommen Sie zur Abstimmung und Livestream: www.jugend-gruendet.de/finale2020/ Auf der Seite stellen sich alle Teams mit ihren Geschäftsideen kurz vor.