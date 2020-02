Zur Mittagszeit in Meschede: Angetrunken und unter Drogen

An der Briloner Straße in Meschede fällt der Polizei ein Mann aus Olsberg auf - angetrunken und unter Drogeneinfluss.

Meschede. Kein Einbrecher, dafür ein angetrunkener Autofahrer: In Meschede werden Polizisten der „Einsatzkommission Einbruch“ fündig.

Ohne Führerschein, angetrunken und unter Drogeneinfluss: Polizisten der Einsatzkommission „EK Einbruch“ haben am Montag gegen 12.45 Uhr einen 46 Jahre alten Autofahrer auf dem Netto-Parkplatz an der Briloner Straße in Meschede kontrolliert.

Mann aus Olsberg muss mit zur Mescheder Wache

Bei seiner Überprüfung räumte der Mann aus Olsberg ein, Alkohol und Drogen zu sich genommen zu haben. Außerdem fuhr er ohne Führerschein. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Der Mann wurde zur Polizeiwache Meschede gebracht. Hier wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.