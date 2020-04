Wo es aktuell im HSK die meisten Coronafälle gibt und warum

Meschede. Der Hochsauerlandkreis legt die aktuellen Zahlen der Infizierten vor. Erneut nennt er auch die Zahlen für die einzelnen Kommunen.

Der Hochsauerlandkreis liefert die aktuellen Zahlen für Corona-Epidemie in der Region. Sie lauten für Freitag, 10. April, 9 Uhr, wie folgt: Aktuell gibt es 220 Genesene und 253 Erkrankte sowie acht Tote. Von den Erkrankten werden 27 stationär behandelt (acht intensiv). Die Zahl aller bestätigten Erkrankten beträgt damit 481.

Zum zweiten Mal liefert der Hochsauerlandkreis auch die Erkranktenzahlen für die einzelnen Kommunen. Diese teilen sich wie folgt auf, es erfolgt keine Angabe (k.A.) bei Infizierten unter 10 Personen:

Die Zahlen der einzelnen Kommunen

Arnsberg (23), Bestwig (k.A.), Brilon (14), Eslohe (19), Hallenberg (k.A.), Marsberg (k.A.), Medebach (k.A.), Meschede (49), Olsberg (k.A.), Schmallenberg (86), Sundern (12) und Winterberg (34).

Einer der Hotspots ist weiterhin Schmallenberg, wo es auch die ersten Corona-Fälle gab.

Infizierte in Seniorenheimen

In der Stadt Winterberg und in der Stadt Meschede ist bei der Zahl der Infizierten zu berücksichtigen, dass dort in Pflegeheimen das Virus grassiert. In Winterberg-Neuastenberg waren am Donnerstag 41 Menschen in dem Heim erkrankt. In Meschede waren es im Seniorenheim Blickpunkt am Donnerstag 36 Bewohner.