Es ist Tag eins nach Karneval. Während andere Volksvertreter am politischen Aschermittwoch die Kraft des provozierenden Wortes nutzen, ist für NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser Beschwichtigung angesagt. Die CDU-Politikerin will am Mittwoch in höchst diplomatischer Mission nach Schmallenberg reisen. Sie versucht, im Wisent-Streit zwischen dem Trägerverein Wisent-Welt Wittgenstein und Waldbauern sowie Dorfgemeinschaften aus dem Schmallenberger Sauerland zu vermitteln.

Sozusagen im winterlichen Südwestfalen gut Wetter machen, wie man im Sauerland so sagt. Ort des Geschehens soll ein nüchterner Sitzungssaal in der Stadthalle sein – angesichts der seit Jahren geführten hitzigen Diskussion um das weltweit beachtete Artenschutzprojekt passender als ein rustikales Bierzelt.

Wisent-Gegner haben bereits Plakate aufgestellt

Bei der Bürgerversammlung in Schmallenberg werden Dr. Michael Emmrich, Pressesprecher des Wisentprojektes, Dr. Philipp Freiherr Heereman, Vorsitzender des Waldbauernverbandes Nordrhein-Westfalen, Landrat Dr. Karl Schneider sowie Schmallenbergs Bürgermeister Bernhard Halbe.

Vor der Schmallenberger Stadthalle haben die Wisent-Gegner bereits ihre Plakate aufgestellt. Foto: Ute Tolksdorf

In der Stadthalle sind 150 Stühle gestellt, Halbe rechnet aber mit mehr Gästen. Laut dem Bürgermeister gab es so eine öffentliche Aussprache noch nicht. Deswegen war es ihm wichtig, ein solches Forum zu bieten. Vor der Schmallenberger Stadthalle haben die Wisent-Gegner bereits ihre Plakate aufgestellt. Mit diesen wollen sie die Umweltministerin Ursula Heinen-Esser empfangen.

Richter nehmen Politik in die Pflicht

Längst hat die Politik sich der Problem-Wisente angenommen. Denn die zotteligen Tiere mit dem dicken wie eigenen Kopf hatten sich nicht an die von Menschen ausgedachten Aufenthaltsorte im Wittgensteiner Land gehalten und waren munter auch durch die angrenzenden Wälder im Großraum Schmallenberg gezogen. Sie ließen sich Birkenrinden schmecken und verursachten zum Missfallen der Waldeigentümer ansehnliche Schälschäden. Bereits zwei Mal musste sich der Bundesgerichtshof in Karlsruhe mit den Rindviechern in Südwestfalen befassen. Die obersten Richter nahmen insbesondere die Politik in die Pflicht.

Also moderierte NRW-Umweltministerin Heinen-Esser bereits vor knapp einem Jahr eine Sitzung der Koordinierungsgruppe zum Wisent-Streit. Ziel: eine einvernehmliche Lösung. Die fast so schwierig scheint, wie Ultra-Fans der Fußball-Bundesligisten Schalke 04 und Borussia Dortmund an einen Tisch zu bringen. Jedenfalls wollte die Koordinierungsgruppe mit Heinen-Esser an der Spitze jetzt die Lösung in dem mit 2013 gestarteten Freisetzungsphase vom Zaun gebrochenen Nachbarschaftsstreit gefunden haben: einen Zaun.

Pläne für Gatterung in Schmallenberg vorstellen

Doch es regt sich Widerstand, insbesondere sind die Sichtweisen auf die „Zaunführung und die Befriedung der Situation vor Ort“ offenbar unterschiedlich, wie Ursula Heinen-Esser im Vorfeld des Mittwoch-Termins mit zurückhaltenden Worten eingestehen musste.

Also will die CDU-Politikerin mit vielen Beteiligten in eben jenem nüchternen Raum in Schmallenberg sitzen und die ersten Pläne für eine Gatterung vorstellen: Man könnte das Projektgebiet für die kommenden drei bis fünf Jahre auf „im Wesentlichen“ Staatswaldflächen im Hochsauerlandkreis und in Wittgenstein begrenzen. Größtenteils allerdings auf HSK-Gebiet (700 von geplanten 840 Hektar).

Das hatte zuletzt die Dorfgemeinschaft des Schmallenberger Stadtteils Latrop vehement abgelehnt. „Wir kämpfen dafür, dass das Wisentprojekt ausschließlich auf Wittgensteiner Seite stattfindet“, sagte Ulrich Lutter von der Dorfgemeinschaft.