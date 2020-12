Winterberg-Alternative: Ausflugstipps in Schmallenberg

Schmallenberg Im Schmallenberger Sauerland sind Ausflüge ohne Touristen-Anstürme möglich. Tipps zum Wandern und wo es schneeweiße Wälder gibt

Schmallenbergs Nachbarort Winterberg erlebte in den vergangenen Tagen nie dagewesene Touristen-Anstürme. Gründe dafür waren in erster Linie die gefallenen Schneemengen, welche Besucher aus ganz NRW zum Winterwandern und Schlittenfahren lockten. Doch auch das Schmallenberger Sauerland bietet Alternativen, wo man sich trotzdem auch gut aus dem Weg gehen kann.

Tipp 1: Wandern

Wandern geht immer und im Schmallenberger Sauerland besonders gut. Hunderte Routen warten auf die Naturfreunde. Informationen bieten dazu die einzelnen Wanderverzeichnisse sowie der Schmallenberger Sauerland Tourismus auf seiner Internetseite.

Premium-Wanderwege sind der Kahler-Asten-Steig, der Schweden- und der Antonius-Steig, die neugestaltete Golddorf-Route in Oberkirchen.

Tipp 2: Schnee erleben

Logischerweise ist die Schneewahrscheinlichkeit in den Höhenlagen am größten, im Schmallenberger Stadtgebiet zum Beispiel im Bereich des Rimbergs und in den Orten Schanze und Jagdhaus. Eine Garantie gibt es aber natürlich nirgends.

Tipp 3: Ist Ski- oder Schlittenfahren möglich?

Das Skifahren ist aufgrund der Corona-Schutzverordnung untersagt, das Schlittenfahren aber nicht. Aber: Auch wenn es im Stadtgebiet die ein oder andere Chance für den Rodelspaß gibt, ist klar: Menschenansammlungen sollten unbedingt vermieden werden. Aus dem Skigebiet Hunau in Bödefeld hieß es schon, Schneefans sollten nicht anreisen, sondern zu Hause bleiben.

Tipp 4: Mountainbiken

Zu nass, zu kalt, zu dreckig? Kein Motto für Mountainbikefahrer. Mit entsprechender Ausrüstung lässt sich das Schmallenberger Sauerland auch zu dieser Jahreszeit gut auf zwei Rädern erkunden. Routen gibt es beim Schmallenberger Sauerland Tourismus und beispielsweise über die Apps Outdooracitve oder Komoot.

Tipp 5: Keine Museen, aber trotzdem etwas lernen

Die Museen und Sehenswürdigkeiten haben aufgrund des Lockdowns geschlossen. Wer aber trotzdem nicht nur wandern oder spazieren gehen will, sondern auch etwas lernen und erfahren möchte, wird im Schmallenberger Stadtgebiet fündig: Zu nennen sind da zum Beispiel der historische Stadtrundgang in Schmallenbergs Altstadt oder der Kyrillpfad in Schanze. Auch die Fotoroute in Oberhenneborn, wo der Wanderer selber zum Naturfotografen wird, ist bei Einheimischen wie Gästen beliebt.

Bei allem Drang in die Natur macht das Schmallenberger Ordnungsamt aber deutlich, dass sich an die entsprechenden Corona-Regeln gehalten werden muss.