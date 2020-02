Wieder Reifenstecher in Meschede - beginnt eine neue Serie?

Meschede. Zwei Tatorte - beide nahe beieinander: Schlägt wieder ein Reifenstecher in Meschede zu? Gibt es einen Zusammenhang zu einer alten Serie?

Schlägt wieder ein Reifenstecher in Meschede zu? Die Polizei ermittelt in zwei Fällen. Auffällig: die Tatorte liegen nah beieinander. Erst kürzlich hatte sich eine mysteriöse Serie in Meschede ereignet.

Zwei Tatorte in Meschede

Mittwoch, kurz nach 6 Uhr am Ringofenweg im Norden von Meschede: Der Eigentümer eines Pkw möchte eigentlich starten, doch er stellt fest: Die Reifen an seinem Fahrzeug sind zerstochen. Ein Defekt scheidet aufgrund der Umstände aus. Die Polizei wird gerufen. Sie nimmt eine Anzeige wegen Sachbeschädigung auf.

Mittwoch, kurz nach 7 Uhr in der Waldstraße in Meschede: Nur wenige hundert Meter vom ersten Tatort entfernt entdecken die Besitzer an ihrem Wagen ebenfalls platte Reifen. Gleich alle vier sind nach Informationen dieser Zeitung dort zerstochen worden. Die Polizei nimmt den Fall auf.

Rund um den Bahnhof

Handelt es sich wieder um eine Serie? Beinahe täglich hatte ein Mann im Herbst vergangenen Jahren in Meschede die Reifen von Fahrzeugen zerstochen. Anfang September hatten die Taten begonnen, sie dauerten bis Ende November. Der Täter hatten vor allem rund um den Bahnhof in Meschede zugeschlagen.

Letztlich nahm die Polizei im November 2019 einen 27-Jährigen Mann fest, der sich in der Nähe eines Tatorts aufgehalten hatte und auf den eine Beschreibung von Zeugen passte. In seiner Wohnung wurde Beweismaterial gesichert. Gegen den Mann wird wegen Sachbeschädigung ermittelt. Wegen vermuteter psychischer Störungen wurde der Beschuldigte seinerzeit im in die LWL-Klinik nach Warstein gebracht.

Keine Erstattung der Kosten

Ob er sich dort noch aufhält, dazu machte die Polizei auf Anfrage keine Angaben. Bislang ist daher unklar, ob die neuen Taten mit den alten in Zusammenhang gebracht werden können. Besonders ärgerlich für die Betroffenen: Sie bleiben meistens auf den Kosten sitzen: Die Vollkasko-Versicherung würde die Schäden übernehmen, das rechnet sich aber aufgrund steigender Beiträge meistens nicht.

Wenn dann ein Täter, wie der 27-Jährige, als psychisch krank eingestuft wird, besteht die Möglichkeit, dass er schuldunfähig ist. Auch hier wäre für die Geschädigten kein Geld zu holen.