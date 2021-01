Wie Weihnachten auf die Corona-Lage im Hochsauerland wirkt

Blick auf ein Impfzentrum: Auch im Hochsauerlandkreis wird es in Kürze in Olsberg an den Start gehen.

Meschede Welche Folgen hat Weihnachten für die Corona-Lage im Hochsauerlandkreis gehabt? Darauf gibt es jetzt erste Antworten.

Hat Weihnachten das Infektionsgeschehen im Hochsauerlandkreis negativ beeinflusst? Noch ist es ein paar Tage zur früh, um die Frage defintiv zu beantworten. Doch es gibt bereits Hinweise auf die Antwort.

Zunächst der Blick in den benachbarten Märkischen Kreis: Dort gibt es bereits erste vorsichtige Hinweise darauf, dass sich an den Weihnachtsfeiertagen größere Menschengruppen untereinander mit dem Coronavirus infiziert haben. Daraus lasse sich aktuell aber noch nicht schließen, dass Familienfeiern an Weihnachten tatsächlich wie so genannte Superspreader-Events gewirkt haben, heißt es dort.

Keine Hotspots

Und im Hochsauerlandkreis? "Es gibt bisher keine Hinweise auf Hotspots in Familien", sagte Pressesprecher Martin Reuther. Dazu könne es zwar durchaus noch kommen, bislang gebe es dazu aber keine Erkenntnisse im Gesundheitsamt in Meschede.

Am Dienstag, 5. Januar, 9 Uhr, vermeldet das Gesundheitsamt des Hochsauerlandkreises 19 Neuinfizierte und 23 Genesene - also erneut eine rückläufige Tendenz. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 65,4 - das ist deutlich unter dem Durchschnitt in Nordrhein-Westfalen.