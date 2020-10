Wie sich eine Schreinerei in Meschede vom Standard abhebt

Meschede. Im Sauerland gibt es exklusives Handwerk: Wir haben geschaut, was die Schreinerei Johannes & Bruno Peus in Meschede produziert.

Einzelmöbel wie TV-Schränke, Esstische oder offene Regale, aber auch komplette Ankleiden und sogar ganze Einbauküchen fertigt die Schreinerei Johannes & Bruno Peus auf Kundenwunsch an. Hier gibt es exklusive Einblicke. Der Leitspruch des Unternehmens: „Ihre Wünsche sind das Maß unserer Dinge“. „Unser selbst erklärtes Ziel ist es, den Wünschen der Menschen bis in Detail gerecht zu werden, um Wohnen und Leben für unsere Kunden besser zu machen“, betont Thomas Peus. Die mehr als 160 Jahre alte Schreinerei möchte sich bewusst vom Standard abheben - auch um selbst eine Erfüllung in der Arbeit zu finden. „Denn Spaß an der Arbeit ist eine Grundvoraussetzung für ein gutes Produkt“, sagt der 51-Jährige.

Individuelle Möbelstücke

Viele Kunden kämen mit ganz klaren Vorstellungen. Zusätzlich finde aber immer eine ausführliche Beratung vor Ort statt - schließlich fällt für ein handgefertigtes, individuelles Möbelstück nach Maß ein anderer Preis ins Gewicht als für ein industriell gefertigtes Massenprodukt bei der Möbelhauskette. „Aber wer zu uns kommt, ist bereit die Investition zu tätigen.“ Generell nehme die Beratung und Planung im Vorfeld viel Zeit ein. „Für uns spielen zum Beispiel die Lichtverhältnisse vor Ort und die vorhandene Einrichtung eine große Rolle“, erklärt Peus, der gelernter Schreinermeister ist.

Blick in die Werkstatt im Gewerbgebiet in Meschede. Foto: Brigitta Bongard

Er selbst hat Spaß daran, nach Lösungen zu suchen und Möglichkeiten aufzuzeigen. Peus’ Kunden kommen zwar überwiegend aus dem heimischen Raum, wir sind aber auch bundesweit -von Hamburg bis München - schon tätig gewesen. „Das ist dann in der Regel ein Empfehlungsgeschäft.“ Wer sich ein besonderes Möbelstück anfertigen lässt und nicht unbedingt in Hamburg, sondern in Meschede und Umgebung wohnt, der kommt dann gerne auch schon mal in der Werkstatt vorbei, um den Schreinern dabei zuzusehen, wie das persönliche Möbelstück Form annimmt.

Keine Seltenheit

Aktuell arbeiten drei Angestellte in dem Traditionsbetrieb - seit August bildet die Schreinerei auch wieder aus. „Ein Lehrmädchen“, freut sich Peus. „Die sind in der Regel sehr kreativ, machen exzellente Prüfungsergebnisse und tragen außerdem zu einem guten Betriebsklima bei.“ Eine Seltenheit seien Frauen in diesem Handwerk aber schon seit einiger Zeit nicht mehr.

„Ein Kunde wollte zum Beispiel das Holz für seinen Esstisch aus Nussbaum selbst mit verladen“, erinnert sich Thomas Peus an eine besondere Begebenheit. „Ich habe ihn dann mit nach Soest zu unserem Holzlieferanten genommen. Im Anschluss haben wir in der Altstadt noch ein Eis gegessen.“

Neben klassischen Hölzern wie Eiche und Buche werden in der Schreinerei Peus auch besondere Materialien wie zum Beispiel Bubingaa, Mahagoni und Zebrano verarbeitet. Diese stammen aus dem internationalen Holzhandel über den Lieferanten aus Soest und werden zu zeitlosen, individuellen Stücken verarbeitet. „Von dem, was gerade Trend ist, lassen wir uns möglichst nicht beeinflussen.“

>>> In dritter Generation

Die Schreinerei Johannes & Bruno Peus in Meschede im Schneidweg gibt es bereits seit dem Jahr 1857.

Das Unternehmen ist damit die älteste Schreinerei in Meschede.

Thomas Peus führt die Schreinerei in fünfter Generation.

Neben individuell gefertigten Lösungen aus Holz, werden auch industriell gefertigte Fenster- und Türelemente eingebaut sowie Umbauten von Küchen und Möbeln sowie Anpassungen und Erweiterungen im Bestandsmobiliar angeboten.