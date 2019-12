Wenholthausen hat eine Dorfchronik der besonderen Art

Immer zum Ende des Jahres erscheint der „Wennetaler“: ein rund hundert Seiten starkes Büchlein mit Geschichten, Ereignissen, besonderen Vorkommnissen, Historischem und Fotos aus alten und neuen Zeiten. Ein lesenswertes Heft, dass für „Nicht-Hölter“ Interessantes bietet. Herausgeber ist der Heimatverein Wenholthausen. Das Redaktionsteam ist das ganze Jahr mit Sammeln, Recherche und Schreiben beschäftigt.

Wie alles begann

Josef Ewers hatte die Idee zum Aufbau einer Dorfchronik aus seinem Heimatort Kirchrarbach mitgebracht: Dort erscheint jährlich der „Bumbacher“. Vor 13 Jahren trafen sich dann erstmals Josef Ewers, Peter Göddecke, Andrea Bornemann und Dorothee Biermann, um die Idee umzusetzten. Dirk Schulte stieß 2018 zum Redaktionsteam und Alina Fisch 2019. Seit Beginn des Wennetalers liest Marianne Erlmann-Wurm Korrektur.

Warum macht man sich so viel Arbeit

„Hundert Seiten müssen jedes Jahr mehr oder weniger neu aufgesetzt werden und die müssen erst einmal geschrieben sein. Dazu treffen wir uns zwölf bis fünfzehn Mal pro Jahr. Jedes Mitglied fertigt die Berichte natürlich bereits im Vorfeld“, berichtet Josef Ewers. Das ganze Jahr sind Redaktionsmitglieder auf der Suche nach alten Fotos. „Sie sind das Salz in der Suppe“, bestätigen alle. Viele Gespräche mit – insbesondere älteren – Mitbürgern gehört zur Aufgabe, aber da sind sich alle einig: „Die sind hoch interessant und die älteren Menschen freuen sich immer, von früher erzählen zu können.“

Doch warum nimmt man solche Mühen und Zeit auf sich, um so eine Dorfchronik zu erstellen? „Wir wollen den Mitbürgern aus Wenholthausen einen umfassenden Rückblick auf das vergangene Jahr geben und verfassen Berichte, die nicht nur Zahlen und Fakten beinhalten. Durch alte Fotos und Erzählungen wollen wir Erinnerungen wecken und erzeugen auch das ein oder andere Lächeln in das Gesicht des Lesers. Unser Ziel ist es, dass die Leser dauerhaft so viel Spaß beim Lesen haben wie wir bei unseren Treffen. Ein weiteres Ziel ist es, dass der Wennetaler in jedem Haushalt zur Pflichtlektüre gehört“, erklärt Dirk Schulte.

Aufruf für die nächste Ausgabe

„Wir sind mit der jährlichen Resonanz zufrieden“, versichert Peter Göddecke, der für das Layout verantwortlich zeigt. Der Autodidakt hat sich das selbst beigebracht. Im Rahmen der zunehmenden Digitalisierung denkt das Team aber auch darüber nach, ob es vielleicht in naher Zukunft auch mal eine digitale Version gibt, denn die nächste Generation liest wohl eher digital.

Doch zunächst haben sie sich für die nächste Ausgabe Nummer 14 eine Veröffentlichung von Gemälden des Künstlers Hermann Springborn unter dem Motto: „Wenholthausen – wie gemalt!“ vorgenommen. Dazu werden noch Werke des Künstlers gesucht. Wer diese oder ähnliche Werke zu Hause hat, soll sich bitte an das Redaktionsteam wenden.

>>>HINTERGRUND<<<

Inhalte der aktuellen Ausgabe sind: Kalendarium bzw. Chronik des vergangenen Jahres, Jubiläen von Vereinen und Firmen, Geschichtliche Entwicklungen von Unternehmen, Gebäuden, Berichte über Bürger, Bräuche und Ereignisse, Wetterdaten bis 2017, Besondere Berichte, etwa Hausnamen, Gastronomiebedienstete, Dönekes „Was sonst noch war...“, Rückblick Wenholthausen.

In diesem Jahr ist bereits die 13. Ausgabe erschienen. Seit drei Jahren gibt es den „Wennetaler“ in Farbe. Auflage: 400.

Der Preis beträgt 6 Euro.

Erhältlich bei der Calpam-Tankstelle, Bäckerei Franzes, Volksbank und Sparkasse, Bücherei und Salon Inspiration.

Wie im letzten Jahr sind Kinder wieder von Haus zu Haus gegangen und haben den „Wennetaler“ angeboten.

Ein Abonnement ist möglich. Erhältlich sind auch noch Exemplare aus den vergangenen Jahren.