Weihnachts-Ansturm auf Schmallenberger Supermärkte

Vor Bäckern und Metzgern Schlangen und volle Parkplätze vor den Supermärkten. Ansturm auf Lebensmittelgeschäfte vor den Feiertagen.

Schmallenberg. Es war damit zu rechen - Wohl dem, der vorgesorgt hat. Viele Schmallenberger haben sich am Mittwoch auf den Weg gemacht, um noch die nötigen Einkäufe für die Feiertage zu erledigen. Denn in diesem Jahr bleiben die Supermärkte am Freitag, Samstag und Sonntag und damit drei Tage am Stück geschlossen.

Teilweise bildeten sich lange Schlangen vor den Bäckereien und Metzgereien und auch auf den Parkplätzen vor den Supermärkten war viel los. Weil die Maximalzahl an Einkäufern in den Geschäften zeitweise erreicht war, mussten Kunden sogar vorm Geschäft warten.

Hinzu kommt: Viele Supermärkte hatten in den vergangenen Tagen mit Non-Food-Produkten geworben, um Kunden mit Weihnachtsgeschenk-Alternativen zu locken. Wer mit den Geschenken also spät dran war, wird jetzt möglicherweise noch in den Supermärkten fündig.

Viele Geschäfte und Supermärkte haben an Heiligabend noch bis mittags geöffnet. Dann wird der Ansturm vermutlich noch einmal zunehmen.