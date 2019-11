Meschede. Schon bald eröffnet der Adventstreff auf dem Winziger Platz in Meschede. Hier gibt es alle Informationen und das Programm.

Weihnachtliches Meschede: So wird das Programm aussehen

Die Einkaufsstadt Meschede lädt ein zum Mescheder Adventstreff in die Innenstadt. Fünf Wochen lang bietet der Winziger Platz an den Wochenenden von 11 bis 19 Uhr einen gemütlichen Treffpunkt. Glühweinduft, Handgemachtes, leckere Spezialitäten und mehr von heimischen Anbietern laden zum Verweilen ein. Bürger, Gäste und Kunden können an den Wochenenden mit den langen Einkaufssamstagen die Einkaufsstadt Meschede genießen.

Initiative von Händler, Gastronomen, Vereinen

Der Adventstreff wird in diesem Jahr auf Initiative der anliegenden Händler und Gastronomen sowie örtlicher Vereine erweitert und bietet ab dem 29. November freitags und samstags sowie am Weihnachtswochenende zusätzlich Donnerstag und Montag ein kleines Hüttendorf. Das erste Adventswochenende wird dabei u.a. von der SGH Karneval sowie der portugiesischen Folklore-Gruppe bestückt.

Die Tapas-Bar Casa Conchita, Petras Ökoeck, Style In und ein lokaler Imker bieten an mehreren Wochenenden Kulinarisches und besondere Angebote. Am zweiten Wochenende füllt u.a. die St.-Georgs-Schützenbruderschaft die Hütten. Am dritten Adventswochenende gestalten die Pfadfinder gemeinsam mit weiteren Anbietern das Hüttenprogramm. Rund um den vierten Advent vergrößert sich der Adventstreff u.a. mit dem SSV Meschede, der Bäckerei Franzes, der Café-Bar Brazil, Reibekuchen Mundes, der SPD Meschede, den Falken und dem Rockcafe.

Auch am Rückkehrer-Wochenende

Am Rückkehrer-Wochenende nach Weihnachten bieten u.a. die CDU Meschede sowie der Rotary-Club Meschede-Warstein im Hüttendorf besondere Angebote an. Der Adventstreff wird organisiert vom Stadtmarketing Meschede und unterstützt vom Henne-Ruhr-Markt, Fokus Development sowie der Sparkasse Mitten im Sauerland. Er bietet neben den vielen charmanten Weihnachtsmärkten und Adventsaktionen in Meschede und den Ortsteilen einen zentralen Anlaufpunkt in der Adventszeit.

Der Mescheder Adventstreff im Überblick:

Freitag und Samstag, 29. & 30. November: SGH Karneval, portugiesische Folklore-Gruppe, Tapas-Bar Casa Conchita, Petras Ökoeck, Style In & Imkerei

Freitag und Samstag, 6. und 7. Dezember: St.-Georgs-Schützenbruderschaft, Tapas-Bar Casa Conchita, Petras Ökoeck, Style In, Imkerei, Bibulus - Die Braukneipe, Feines & Florales

Freitag und Samstag, 13. und 14. Dezember: Pfadfinder, Tapas-Bar Casa Conchita, Petras Ökoeck, Style In, Sauerländer Holzideen, Imkerei, Feines & Florales

Mittwoch bis Samstag sowie Montag, 18. bis 21. Dezember, sowie 23. Dezember: Bäckerei Franzes, Café - Bar Brazil Meschede, Reibekuchen Mundes, Tapas-Bar Casa Conchita, SPD Meschede, Falken & Rockcafe, SSV Meschede & Dekoartikel.

Freitag und Samstag 27. und 28. Dezember: CDU Meschede, Imkerei, Rotary-Club Meschede-Warstein, Style In & Pure-Schmuck.

Weitere Infos und Programmpunkte gibt es unter www.meschede.de.