Wehrstapel-Heinrichsthal. Unbekannte haben die Dekoration am Weihnachtsbaum in Wehrstapel gestohlen und zerschlagen. Besonders traurig ist darüber die Kita Pusteblume.

Wehrstapel ist wütend über zerstörten Weihnachtsschmuck

Mit viel Liebe hatten die Kindergarten-Kinder in Wehrstapel einen Weihnachtsbaum an der Bushaltestelle Grimlinghauser Straße geschmückt. Unbekannte haben die Lichterkette nun gestohlen und die Kugeln mit brachialer Gewalt zerschlagen. Sie liegen in Einzelteilen unter dem Baum. „Unvorstellbar“, nennt das Sarah Janscheidt, die Leiterin der Kita Pusteblume. „Die Kinder hatten sich viel Mühe gegeben, Bären und Rentiere gebastelt und alles aufgehängt. „Sie sind schon sehr traurig.“

In Wehrstapel ist die komplette Dekoration eines kleinen Weihnachtsbaums zerstört und gestohlen worden. Die Kinder vom Kindergarten Pusteblume hatten ihn liebevoll geschmückt. Foto: Privat

Ärger der Dorfgemeinschaft Auch Sonja Thamm, vom Verein „Dorfgemeinschaft Wehrstapel-Heirichsthal“ ist verärgert: „Wir wissen gar nicht so genau, ob wir eher wütend oder traurig sein sollen, auf jeden Fall aber sehr, sehr verärgert!“, schreibt sie im Namen der Dorfgemeinschaft und wendet sich an die Zerstörer: „Wir wissen nicht was in eurem/deinem Kopf vorgeht, aber das ist einfach unfassbar. Man macht sich Mühe und Gedanken, um den Ort ansprechender zu machen und dann das!! Unfassbar!“ Eine Chance für die Vandalen Der Dorfverein will den Zerstörern noch die Chance geben, sich zu melden. „Eine Entschuldigung wäre zumindest angebracht“, sagt Sonja Thamm. „Es geht uns nicht um den finanziellen Schaden, aber die Kita-Kinder haben sich so viel Mühe gemacht.“ Gleichzeitig bittet sie auch alle Ortsbewohner, sich bei ihr zu melden, falls jemand etwas beobachtet hat. Mähhilfe Die wohl niedlichsten Schafe der Welt grasen in Wehrstapel Ihre Nummer: 01715471548. Mit einer erneuten Schmückaktion vom Kindergarten ist jedenfalls nicht zu rechnen. „Wir haben in den nächsten Tagen noch jede Menge zu tun, bedauert Sarah Janscheidt. „Das schaffen wir einfach nicht.“