Die Esloher Realschule hat eine ganze Menge zu bieten. Aber was genau eigentlich? Auf diese Frage gibt es bald für alle eine Antwort.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Was die Esloher Realschule alles zu bieten hat

Eslohe. Schüler, Lehrerkollegium und Schulleitung der Realschule Eslohe laden alle Viertklässler zum Tag der offenen Tür ein. Er findet am Samstag, 18. Januar, statt. In der Zeit von 9.30 Uhr bis 12 Uhr besteht die Möglichkeit, die Realschule zu erkunden und das besondere Profil der Schule kennenzulernen. Willkommen sind dabei nicht nur die Viertklässler, sondern alle, die sich für den Alltag an der Schule interessieren. Sie erwartet ein abwechslungsreiches Programm.

Damit der Übergang gelingt

Nach einer Begrüßung in der Aula durch Schulleiterin Katrin Schulte-Bärbig begeben sich die Viertklässler auf eine Entdeckungsreise durch das Schulgebäude. In zahlreichen Schnupperstunden und Mitmachangeboten darf erkundet, experimentiert, ausprobiert, mitgemacht, mitgesungen und gebastelt werden.

Während dieser Zeit erhalten die Eltern in der Aula Informationen zur Schule, zur Schulform Realschule, zu den vielfältigen Angeboten, den Laufbahnen und möglichen Schulabschlüssen der Schülerinnen und Schüler und auch zu dem Konzept, das dazu beitragen soll, dass der Übergang von den Grundschulen zur Realschule Eslohe gelingt. Anschließend haben auch die Eltern die Möglichkeit, Unterrichtsangebote zu erleben und das Schulgebäude mit seinen vielfältigen Fachräumen kennenzulernen.

Die Besucher werden bei Interesse von Schulguides durch das Schulgebäude geführt. Viele Ausstellungen informieren über aktuelle Projekte. Am Tag der offenen Tür besteht ferner die Möglichkeit zu individuellen Gesprächen mit der Schulleitung und Lehrerinnen und Lehrern.

Und auch für die Verpflegung wird an diesem besonderen Tag gesorgt sein. Bei Kaffee und Kuchen besteht die Möglichkeit mit anderen Besuchern ins Gespräch zu kommen, sich auszutauschen und auszuruhen. Jüngere Geschwisterkinder werden durch die Lesescouts betreut.

Die Realschule Eslohe freut sich auf zahlreiche interessierte Besucher. Während der Veranstaltung steht der Schulhof der Realschule als Parkplatz zur Verfügung.

Anmeldung im Februar

Die Schüleranmeldungen zur Realschule Eslohe erfolgen nach den Halbjahreszeugnissen in der Zeit vom 17. Februar bis zum 6. März in der Zeit von 8 bis 12 Uhr - außer am Freitag, 21. Februar und am Montag, 24. Februar. Die Anmeldung im Sekretariat der Schule kann mit einem individuellen Beratungsgespräch mit der Schulleitung verbunden werden.

Weitere Information und Terminabsprachen unter www.realschule@eslohe-schulen.de oder .