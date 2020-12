Feuerwerk und Feiern Was an Silvester in der Region um Meschede verboten ist

Meschede Sind fünf Pärchen im Wohnzimmer schon eine Party? Was an Silvester in Meschede, Eslohe, Bestwig und Schmallenberg verboten ist.

An Silvester endet ein außergewöhnliches Jahr, das die meisten sicherlich gern lautstark verabschieden würden. Doch weiterhin gelten die Corona-Kontakt-Beschränkungen. Was in Bestwig, Eslohe, Schmallenberg und Meschede erlaubt ist.

Die Treffen draußen

Die meisten Punkte regelt die Corona-Schutzverordnung des Landes. Danach sind private Treffen im öffentlichen Raum auf den eigenen und einen weiteren Haushalt zu reduzieren. Maximal dürfen sich an allen Tagen bis zum 10. Januar also auf der Straße fünf Personen treffen, wobei Kinder bis einschließlich 14 Jahre bei der Berechnung der Personenzahl nicht mitzählen. Restaurants und Gaststätten bleiben geschlossen. Nur der Bring- oder Abholdienst ist erlaubt. Auch Übernachtungen aus touristischen Zwecken sind untersagt. Und Alkohol darf an Silvester zwischen 23 und 6 Uhr weder verkauft noch getrunken werden.

Das Feuerwerk

Es dürfen keine Raketen und Böller verkauft werden. Der Zoll hat angekündigt, die Einfuhr streng zu kontrollieren. Wer aber, aus welchen Gründen auch immer, noch Raketen in der Ecke liegen hat, darf sie abfeuern. Das bestätigen auch Berthold Vogt, Leiter des Ordnungsamtes Schmallenberg und Jörg Fröhling, Pressesprecher für die Kommunen Meschede und Bestwig. „Immer unter Einhaltung der Corona-Abstandsregeln.“ Denn der wichtigste Grundsatz bleibt: Ansammlungen von Menschen sollen auf jeden Fall vermieden werden.

Öffentliche Plätze

Und auch wenn sich in der Vergangenheit schon mal Gruppen vorn Feiernden an öffentlichen Plätzen in den Ortskernen trafen – wie am Schützenplatz in Schmallenberg, am Rathausplatz in Bestwig oder am Kirchplatz in Bad Fredeburg - haben Meschede, Bestwig, Eslohe und Schmallenberg, obwohl sie das dürften, keine Plätze ausgewiesen, auf denen das Böllern grundsätzlich verboten ist. "Wir setzen da auf die Verantwortung des Einzelnen", heißt es aus den Rathäusern.

Die Treffen drinnen

Auch was in den eigenen vier Wänden – und dazu gehört auch der Garten - passiert, stehe in der Verantwortung jedes Einzelnen, „so lange von dem Treffen keine Gefahr ausgeht“, zitiert Vogt die Corona-Schutzverordnung. Absolut verboten sind demnach „Partys und vergleichbare Feiern“. Gerade diese Regel findet Vogt recht schwammig. „Wir werden da als Ordnungsbehörden, also Polizei und Ordnungsamt, vom Land ziemlich alleingelassen“, kritisiert er. „Was ist, wenn sich fünf Pärchen am heimischen Wohnzimmertisch treffen und gemeinsam Bier und Sekt trinken, ist das schon eine Party?“

Bereitschaftsdienst verstärkt

Jörg Fröhling appelliert an den gesunden Menschenverstand der Sauerländer und auch Vogt hofft, dass es ruhig bleibt. Trotzdem gibt es in beiden Orten einen Bereitschaftsdienst der Ordnungsämter, der über die Polizei alarmiert wird. „Wir haben die Kräfte für Silvester verstärkt“, so Vogt. „Die Menschen sind sensibilisiert“, weiß auch Fröhling. Wer lautstark feiert, müsse damit rechnen, dass Nachbarn aufmerksam werden und dann würden Polizei und Ordnungsamt auch vorbeischauen. Vogt: „Wir sind vorsichtig.“

Das ist auch das Land - in der Coronaschutzverordnung wird dringend empfohlen, „auch auf das privates Feuerwerk zu Hause zu verzichten und bereits gekaufte Feuerwerkskörper nicht zu zünden.“ So könnten Verletzungen vermieden werden, „die das derzeit ohnehin sehr stark belastete Gesundheitssystem zusätzlich in Anspruch nehmen würden.“