Warum ein Restaurant in Meschede jetzt mittags schließt

Meschede. Abschied vom Geschäft in der Mittagszeit: In Meschede verändert das Restaurant von Korff die Öffnungszeiten. Das sind die Gründe.

Mittags genüsslich und in aller Ruhe tafeln - was früher bei Geschäftsessen eine Selbstverständlichkeit war, wird heute seltener. Unternehmen reduzieren diese Termine. Und auch Angestellte versorgen sich zunehmend bei Metzgern, Bäckern oder in der Kantine. In Meschede hat das Restaurant von Korff jetzt darauf reagiert. Seit diesem Februar ist es mittags geschlossen.

Trend zum frühen Abendessen

Antje und Dirk von Korff sind nicht unglücklich über diese Entwicklung: Sie öffnen jetzt montags bis samstags um 16 Uhr, auch die Küche ist ab dann besetzt. „Es wird sehr gut angenommen“, berichtet Antje von Korff. „Wir bemerken den Trend, dass einige Leute spät frühstücken und früh zu Abend essen.“ Hinzu komme die Entwicklung, dass mittags „bei vielen die Zeit nicht mehr da ist.“

Für die Stamm-Kunden, die zum Mittagessen einkehrten, bedauern die Betreiber den Entschluss. Sie wissen allerdings auch: Betriebswirtschaftlich war die Öffnung den ganzen Tag über nicht immer sinnvoll - und der Mangel an Fachkräften sorgte für weiteren Druck. Antje von Korff: „Als jetzt eine langjährige Mitarbeiterin eine Veränderung suchte, fiel die Entscheidung die Öffnungszeiten zu verändern.“

Schwerpunkt am Abend

Sonntags bleibt wie bisher geschlossen. Mit der Ausnahme einiger Feiertage, an denen es schon mittags losgeht, ist die Küche nun von 16 bis 21 Uhr geöffnet, das Restaurant bis um 23 Uhr. Antje von Korff erklärt: „Unser Schwerpunkt lag ja schon immer auf dem Abend.“