Warum die Stadt Meschede diesen Parkplatz nicht kontrolliert

Meschede. Wem gehört der Schotterparkplatz an der Kolpingstraße in Meschede? Eigentlich hatte er bereits städtisches Eigentum sein sollen.

Ein Auto mit Werbeaufschrift eines Fitness-Studios steht seit Wochen an der Spitze des Schotterparkplatzes an der Kolpingstraße – außerhalb der eingezeichneten Buchten. Oft wird der Pkw zugeparkt. Ist das erlaubt?

Ein Werbefahrzeug des Fitness-Studios auf dem Schotterparkplatz an der Kolpingstraße in Meschede. Foto: Ilka Trudewind

Laut Stadtverwaltung: „Ja“. Da es sich bei diesem Platz um eine private Fläche handelt. Das Parken unterliegt keiner behördlichen Kontrolle. Das ist verwunderlich, denn der Schotterplatz an der Kolpingstraße hätte im Rahmen der Verträge mit Fokus Development an die Stadt übergehen sollen. So hatte es die Stadt selbst im Sommer nach Eröffnung erklärt. Dies ist wohl -noch - nicht geschehen. Weitere Auskunft erteilt die Stadt nicht.

Fokus Development hatte die Fläche während der Bauarbeiten für den Henne-Ruhr-Markt für Schutt und Baumaschinen genutzt. Nach Fertigstellung des Centers hatte der Generalunternehmer den Platz hergerichtet. Die Stadt selbst hatte den Parkplatz freigegeben.

Zugelassene Autos – auch mit Werbeaufschrift – dürfen über einen langen Zeitraum auf öffentlichen Parkplätzen abgestellt werden. „Fragen der gewerblichen Sondernutzung stellen sich erst dann, wenn die Reklame der alleinige oder überwiegende Zweck ist“, so Stadtsprecherin Beuter. Anhänger dürfen „nicht länger als zwei Wochen geparkt werden“. Die Kontrolle sei aufwändig. Die Politessen müssen mehrmals nachschauen und den Fall dokumentieren.