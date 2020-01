Meschede/Eslohe/Bestwig/Schmallenberg. In den nächsten Tagen werden die Weihnachtsbäume in Meschede, Eslohe, Bestwig und Schmallenberg abgeholt. Wir erstellen eine Übersicht.

Weihnachten ist vorüber, die Weihnachtsbäume haben ausgedient. Wir erstellen hier eine Übersicht, wann die Sammlungen in Meschede, Eslohe, Bestwig und Schmallenberg stattfinden. Weitere Termine kommen hinzu, bislang liegen diese vor:

Meschede I

Die St.-Georg Schützen sammeln wieder Weihnachtsbäume ein. Sie sind am Samstag, 11. Januar, ab 9 Uhr unterwegs, um die ausgedienten Weihnachtsbäume für ihr traditionelles Osterfeuer einzusammeln. Es wird gebeten, diese möglichst sichtbar an den Straßenrand zu legen. Über eine Spende würden sich die fleißigen Helfer sehr freuen, mit der Bitte diese nicht an die Bäume zu befestigen, sondern direkt an die Schützen abzugeben.

Meschede II

Die Schützengemeinschaft Meschede-Nord sammelt am Samstag, 11. Januar, wieder die ausgedienten Weihnachtsbäume ein, die gutsichtbar an der Straße stehen sollten. Treffen für alle Helfer um 9.15 Uhr an den bekannten Treffpunkten. Gesammelt wird in diesem Jahr zum einem für den Johanneskindergarten, zum anderen für die Mescheder Pfadfinder. Im Gewerbegebiet Enste wird bereits am Donnerstag, 9. Januar, gesammelt.

Berge/Visbeck

Der TC Berge sammelt in Berge und Visbeck am Samstag, 11. Januar, die Weihnachtsbäume ein. Ab 10.30 Uhr nehmen Vereinsmitglieder die Bäume mit, die am Straßenrand bereit liegen. Als Dankeschön freut sich die stark gewachsene Jugendabteilung des Vereins über eine kleine Spende.

Calle

Die Jungschützenkompanie der St.-Severinus-Schützenbruderschaft Calle sammelt wieder am Samstag, 11. Januar, ab 14.30 Uhr die Weihnachtsbäume in den Orten Calle, Wallen, Voßwinkel, Mülsborn, Schüren und Stesse ein. Die gesammelten Bäume werden für die Errichtung des Osterfeuers auf dem Halloh genutzt.

Salwey

Die KLJB Salwey gibt bekannt, dass sie auch in diesem Jahr die Weihnachtsbaum-Aktion durchführt. Die Bäume sollten am Samstag, 11. Januar, ab 10 Uhr am Straßenrand liegen. Die Spenden werden für die örtliche Jugendarbeit verwandt.

Eslohe

Die Kolpingjugend Eslohe gibt bekannt, dass sie in diesem Jahr nicht die Möglichkeit hat, die traditionelle Weihnachtsbaum-Aktion durchzuführen. Sie bittet die Bevölkerung um Verständnis für diese Entscheidung.

Reiste

Die ausgedienten Weihnachtsbäume werden am Samstag, 18. Januar, ab 13 Uhr gegen einen kleinen Obolus von der SGV-Abteilung eingesammelt. Alle Helfer treffen sich um 13 Uhr am Wanderportal beim Landgasthof Reinert.

Ramsbeck

Die Jungschützen Ramsbeck sammeln am Samstag, 11. Januar, ab 10 Uhr in Ramsbeck die Weihnachtsbäume ein. Dazu müssen die Weihnachtsbäume gut sichtbar an der Straße liegen. Für die Entsorgung wird um eine kleine Spende für einen wohltätigen Zweck gebeten.

Heringhausen

Die Jungschützen Heringhausen sammeln am Samstag, 11. Januar, ab 9.45 Uhr die Weihnachtsbäume in Heringhausen ein und bitten die Bewohner, die Weihnachtsbäume morgens herrauszulegen. Ebenfalls wird um eine kleine Spende gebeten.

Nuttlar

Am Samstag, 11. Januar, wird die Jungschützenabteilung der St.-Anna-Schützenbruderschaft Nuttlar wieder ihr alljährliches Weihnachtsbaumeinsammeln durchführen. Hierfür treffen sich alle Jungschützen um 9 Uhr morgens an der St.-Anna-Kirche und gehen von Haus zu Haus, um die abgeschmückten Weihnachtsbäume abzuholen. Diese werden wie jedes Jahr zum Bau des Osterfeuers verwendet. Außerdem kann auch freiwillig durch eine kleine Spende die Jungschützenkasse unterstützt werden. Abends werden dann alle Jungschützen geschlossen an der Generalversammlung des Schützenvereins teilnehmen.

Ostwig

Die Jungschützen aus Ostwig bauen in diesem Jahr erneut das Osterfeuer auf. Dazu bitten sie die Anwohner Ostwigs (auch Westfeld, Alfert und Borghausen) ihre Bäume zur Abholung am Samstag, 11. Januar, ab 10 Uhr an die Straße zu stellen. Über eine kleine Spende freuen sich die Jungschützen.