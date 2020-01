Januar 1985: Die Feuerwehr in Meschede muss Eiszapfen abschlagen. Wegen fahrlässiger Tötung wird ein 19 Jahre alter Schmallenberger verurteilt.

Vor 35 Jahren: Urteil nach tödlichem Unfall in Schmallenberg

Über diese Themen berichteten wir vor 35 Jahren im Lokalteil.

Feuerwehr rückt aus

In Meschede setzt Tauwetter ein. Meinolf Kaiser und Josef Berkenkopf vom Löschzug der Feuerwehr müssen ausrücken, um gefährliche Eiszapfen an hohen Gebäuden abzuschlagen. Der Frost hatte auch reihenweise Wasserzähler in Mescheder Haushalten bersten lassen.

Teure Erschließung

Am Steinberg in Ostwig soll endlich der Bebauungsplan umgesetzt werden, fordert die Bestwiger CDU-Fraktion: Dort sind noch 48 Grundstücke unbebaut. Knackpunkt sind die hohen Erschließungskosten von 1,8 Millionen Mark für das künftige Baugebiet.

Neues Jugendheim

560.000 Mark hat das neue Pfarr- und Jugendheim in Grevenstein gekostet. Jetzt wird es eingeweiht und nach Michael Stappert benannt, einem bedeutenden Pfarrer aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges.

Fahranfänger überfährt Kind

Wegen fahrlässiger Tötung wird ein 19 Jahre alter Schmallenberger zu einer Geldstrafe verurteilt. Der junge Mann hatte als Fahranfänger 1984 bei überhöhter Geschwindigkeit ein vier Jahre altes Kind am Wormbacher Berg überfahren. Das Kind aus Belgien war mit seinen Eltern in Schmallenberg zu Besuch. Andere Kinder müssen den Unfall mit ansehen.