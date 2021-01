Volksbank Bigge-Lenne schließt letzte Filiale in Wormbach

Schmallenberg Die Volksbank Bigge-Lenne schließt zwei Filialen in Schmallenberg und Winterberg. Corona verhindert einen würdigen Abschied.

Die Volksbank Bigge-Lenne schließt dauerhaft ihre Filialen in Wormbach (Schmallenberg) und Siedlinghausen (Winterberg). Nach den Bund-Länder-Beschlüssen vom 5. Januar habe man sich entschieden, den Servicebetrieb in beiden Filialen nicht wieder aufzunehmen, heißt es in der Pressemitteilung. Dieser war bereits seit dem 21. Dezember ausgesetzt.

Neues Standortkonzept der Volksbank Bigge-Lenne

Die Schließung folgt dem neuen Standortkonzept, über das die Bank in der vergangenen Zeit immer wieder informiert hatte. Man werde ab dem 1. Februar die Kunden nur noch in den Beratungszentren Schmallenberg, Winterberg und Medebach sowie den Beratungsfilialen Bad Fredeburg und Hallenberg persönlich betreuen. Darüber hinaus stehe im Kundendialogcenter in Kirchhundem ein Team bereit, das telefonisch und digital Fragen zu Geldanlage, Kredit und Kontoservice beantworte.

„Gern hätten wir uns anders und vor allem persönlicher aus diesen jahrzehntelangen Volksbank-Standorten verabschiedet, aber in der aktuellen Corona-Situation geht die Gesundheit von Mitgliedern, Kunden und Mitarbeitern einfach vor", so Vorstand Bernd Griese. Man habe insbesondere im Jahr 2020 erlebt, dass die Kunden immer häufiger digitale Wege bevorzugten und das Unternehmen mit ihnen über diese Kanäle gut in Kontakt bleiben könne. „Insgesamt ergänzen sich somit Digitalisierung und persönliche Beratung für uns und unsere Kunden sehr gut“, so Griese.