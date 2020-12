Vier Fälle: Täter versuchen Roller in Meschede zu stehlen

Meschede Die Fälle verteilen sich quer durch Meschede: Unbekannte haben versucht mehrere Roller zu stehlen. Die Polizei ermittelt.

In der Nacht von Dienstag, 22. Dezember, auf Mittwoch, 23. Dezember, haben unbekannte Täter in vier Fällen versucht Roller zu entwenden. In der Weidenstraße, in der Breslauer Straße, im Kiefernweg und im Ittmecker Weg wurde jeweils ein frei zugängliches Kleinkraftrad angegangen und meistens wenige hundert Meter weitergeschoben.

Verkleidungen aufgebrochen

Danach haben die Täter die Verkleidungen aufgebrochen und versucht die Roller kurzzuschließen. Die beschädigten Fahrzeuge wurden alle zurückgelassen und später aufgefunden, teilte die Polizei mit. Um zu den jeweiligen Tatorten zu gelangen, nutzten nach ersten Erkenntnissen mindestens zwei Täter ebenfalls Roller.

Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.