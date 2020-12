Videos zur Weihnachtszeit in Meschede und Freienohl

Dieses Weihnachtshaus steht in der Breslauer Straße in Meschede und erhellt die dunklen Tage.

Meschede Zwei Videos verzaubern uns: Gefunden hat die Redaktion sie bei Josef Sommer aus Meschede und Ute Luckai aus Freienohl.

Mit zwei Videos verschönern der Mescheder Josef Sommer und die Freienohlerin Ute Luckai in diesen Tagen den Facebook-Nutzern die Weihnachtszeit.



[+++ Nichts mehr verpassen: Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter für Meschede, Eslohe, Schmallenberg und Bestwig+++]



Ute Luckai, die Gastronomin des gleichnamigen Freienohler Restaurants, hat ihren Nachbarn Herbert Kunz auf seinem Balkon aufgenommen. Mit der Trompete spielt er dort Weihnachtslieder.

Kunz ist Jahrgang 1960 und gebürtiger Freienohler. Und dazu, wie er selbst in einem Post schreibt, ist er Turaner, Hausbesitzer in der Rümmecke, Trompeter der Borkumkapelle, "sprich durch und durch mit Stolz ein Friggenauler. Mein Herz wurde unter dem Küppel geboren und obwohl ich jetzt in Neheim lebe, ist mein Herz doch immer am Küppel."

Hier geht es zum Trompeten-Video:







Außerdem hat der Mescheder Josef Sommer die Mescheder Krippen besucht und sie in einem Video stimmungsvoll in Szene gesetzt. Er schreibt: "Ich habe heute Nachmittag in den Mescheder Kirchen die Krippen fotografiert. Im nachfolgenden Video habe ich die Fotos zusammengeschnitten. Vielleicht erfreut es den einen oder anderen von Euch. Frohe Weihnachten Euch allen."

Hier sieht man das Krippen-Video

Beide Videos verbreiten auch in diesen Tagen noch Weihnachtsstimmung. Viele Freude damit.