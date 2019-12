Verdacht auf Schweinegrippe: Kita in Nuttlar geschlossen

Das Kreisgesundheitsamt hat den Kindergarten in Nuttlar wegen des Verdachts auf Schweinegrippe für zwei Tage schließen lassen.

Bereits am vergangenen Mittwoch hatte das Kreisgesundheitsamt eine Meldung darüber erhalten, dass mehrere Kinder erkrankt sind und sich daraufhin ein Bild vor Ort gemacht, wie Dr. Peter Kleeschulte, Chef des Gesundheitsamtes auf Nachfrage mitteilte. In insgesamt sieben Fälle sei Influenza A bestätigt worden. Beim Virus H1N1 handelt es sich um einen Subtypen, der im allgemeinen als Schweinegrippe bezeichnet wird.

Aufgrund des Ausbruchs habe man entschieden, die Einrichtung für zwei Tage zu schließen, so Kleeschulte. Zum einen, um die Infektionskette zu unterbrechen, zum anderen, um umfangreiche Desinfektionsmaßnahmen ergreifen zu können. Die sind in den vergangenen Tagen erfolgt. Seit dem heutigen Montag ist der Kindergarten wieder geöffnet. Wie viele Kinder die Einrichtung nach der Schließung wieder besuchen, wollte der Kindergarten auf Nachfrage unserer Zeitung nicht mitteilen. „Wir geben zu dem Thema keine Stellungnahme ab“, teilte eine Mitarbeitern am Telefon mit.

21 Krankmeldungen in den vergangenen Tagen

Laut Kleeschulte besuchen insgesamt 41 Kinder die Nuttlarer Einrichtung. Insgesamt hat es seinen Angaben zufolge in den vergangenen Tagen 21 Krankmeldungen gegeben - von 18 Kindern und drei Erzieherinnen. Letztlich, so betont Kleeschulte, zählen aber lediglich die labordiagnostischen Bestätigungen. Es sei unklar, vor welchem Hintergrund die 21 Krankmeldungen erfolgt seien.

Übertragen wird das Virus vorwiegend über Tröpfchen, also durch Husten oder Niesen. Das Virus verbreitet sich schnell von Mensch zu Mensch - zum Beispiel bei nahem Körperkontakt, in geschlossenen Räumen sowie in Menschenansammlungen. Aus diesem Grund werden bei Gemeinschaftseinrichtungen wie Kindertagesstätten nach einem Ausbruch besondere Maßnahmen ergriffen. Von einem „Ausbruch“ sprechen Mediziner bereits beim Auftreten von mehr als zwei Fällen, die in einem Zusammenhang stehen. Und eben genau das war in Nuttlar der Fall.

Alltagsgeschäft für das Kreisgesundheitsamt

Dass Einrichtungen wegen derlei Vorfällen geschlossen werden, ist aus Sicht von Kleeschulte Alltagsgeschäft des Kreisgesundheitsamtes. Eine Zahl von Schließungen konnte er zwar nicht nennen - es komme aber immer wieder. Zuletzt vor allem wegen des Noro-Virus’.