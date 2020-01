Velmede. Es hat es einen Verkehrsunfall am A46-Zubringer in Velmede gegeben. Die Rettungskräfte sind im Einsatz. Verkehrsbeeinträchtigungen sind möglich.

Velmede: Verkehrsunfall an A46-Zubringer

Einen Verkehrsunfall hat es am Sonntagabend am A46-Zubringer in Velmede gegeben. Die Rettungskräfte sind aktuell im Einsatz. Das teilte die Leitstelle der Polizei mit. Es kann zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Unfall im Kreuzungsbereich

Weitere Details zu dem Unfall sind aktuell noch nicht bekannt: Er hatte sich im Kreuzungsbereich am Zubringer zur Autobahn ereignet. Einsatzkräfte sind bereits vor Ort. Ob Personen verletzt wurden ist derzeit unklar. Der Bereich sollte umfahren werden. Wir berichten weiter.