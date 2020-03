UWG Schmallenberg stellt Bürgermeister-Kandidaten auf

Schmallenberg Die UWG in Schmallenberg hat einen Kandidaten für das Bürgermeister-Amt sowie Bewerber für die Wahlbezirke aufgestellt.

Im Besteckmuseum Fleckenberg hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung der UWG Schmallenberg stattgefunden. Der Schwerpunkt der Tagesordnung war die Wahl und Bestätigung eines Kandidaten für das Bürgermeisteramt der Stadt Schmallenberg. Dazu hat sich Dietmar Weber aus Schmallenberg bei Vorstand und Mitgliedern beworben und vorgestellt.

Die Mitglieder der UWG waren freudig überrascht, dass sich einer aus ihren Reihen bemüht und bereit erklärt für dieses Amt zu kandidieren. Der Vorstand stellte Dietmar Weber der Versammlung vor. Die anschließende Wahl ergab einstimmig ein klares Befürworten des Kandidaten.

Unterstützung zugesichert

Dietmar Weber stellte in seiner Ansprache an die Mitglieder kurz die von der Fraktion und Geschäftsführung erarbeiteten Wahlziele der UWG vor. Die Themenbereiche wie Familienpolitik, Bauen und Wohnen, Infrastruktur, Politik und Verwaltung, Wohnen in den Dörfern, Wirtschaft/Gewerbe, Umwelt und Landwirtschaft wurden anschließend von den Mitgliedern diskutiert und ergänzt. Die Versammlung dankte dem Kandidaten und sicherte ihm Unterstützung zu.

Ein weiterer Punkt der Tagesordnung war die Aufstellung und Benennung der Wahlkreiskandidaten und -kandidatinnen. Es sei gelungen alle 19 Wahlkreise der Gesamtstadt Schmallenberg mit kompetenten Personen zu besetzen, so der Vorstand.

Kandidaten der Wahlbezirke

Es sind: Fleckenberg: Dieter Eickelmann. Grafschaft/Schanze: Kerstin Wunderlich. Gleidorf: Ursula Mönig. Westfeld/Nordenau: H.-Josef Silberg. Oberkirchen: Johannes Kersting. N.-O.-Sorpe/Holthausen: Siegfried Knoche. Schmallenberg Oberstadt/links: Günter Schütte. Schmallenberg Oberstadt/rechts: Dietmar Weber. Schmallenberg Mittelstadt: Theo Richter. Schmallenberg Unterstadt l: Anne Kathrin Göbel. Schmallenberg Unterstadt II: Horst Broeske. Felbecke/Wormbach/Lenne: Stefan Wiese. Arpe/Berghausen/Bracht: Ludwig Vollmers. Bödefeld: Almuth Birkelbach. Altenilpe/Dorlar: Dr. Thorsten Conze. Bad Fredeburg, Oberstadt: Ruth Linn. Bad Fredeburg, Altstadt: Dr. Martin Steppeler. Bad Fredeburg, Unterstadt: Herbert Tröster. Kirchrarbach/Oberhennborn: Johannes Börger.

Die vorgelegte Liste wurde von den Mitgliedern einstimmig genehmigt. Somit kann die UWG sich weiter in die Vorbereitung zur Kommunahlwahl begeben. Auch die Reserveliste der Kandidaten wurde vorgelegt und wurde durch die Versammlung bestätigt. Sie wird angeführt von Dietmar Weber, Stefan Wiese, Dieter Eickelmann, Dr. Thorsten Conze und Horst Dieter Broeske.

Weitere Versammlung

Es ist angekündigt, dass eine weitere Versammlung am 30. März stattfindet. Hier sollen die Beschlüsse der Versammlung gefestigt werden. Der Geschäftsführer der UWG, Gilbert Förtsch, stellte der Versammlung seine neu gestalteten Internet Seiten uwg-Schmallenberg.de vor. Erweitert hat er das Forum auf www.uwg-2020, hier sind von ihm Kommunalwahl-Themen untergebracht.