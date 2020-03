Nach einem Unfall in Nuttlar kam es am Montag zu Staus und Behinderungen.

Unfall Unfall in Nuttlar: Staus und Behinderungen auf der B7

Nuttlar. In der Ortsdurchfahrt von Nuttlar ist es am Montag zu Staus und Behinderungen gekommen. Grund war ein Unfall auf der B7.

Auffahrunfall auf der Bundesstraße

Nach einem Unfall am Nachmittag war der Verkehr beidseitig über die Kirchstraße abgeleitet worden. Am Abzweig Richtung Rüthen hatte es einen Auffahrunfall gegeben, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Nach Angaben der Polizei hat es dabei keine Schwerverletzten gegeben.