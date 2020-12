Unbekannte brechen Rettungswagen in Bad Fredeburg auf

Unbekannte brachen in die Rettungswache in Bad Fredeburg ein.

Bad Fredeburg Die Täter entwendeten Medikamente und medizinische Geräte. Auch in eine Arztpraxis wurde eingebrochen, die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Bad Fredeburg. In der Bad Fredeburger Straße "Im Ohle" brachen zwischen Mittwochabend, 22 Uhr, und Heiligabend, 7.45 Uhr, unbekannte Täter in eine Arztpraxis ein. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und

entwendeten diverse Gegenstände.

Am Montagmorgen zwischen 2.12 Uhr und 4.05 Uhr brachen ebenfalls Unbekannte in die Rettungswache in der Von-Ascheberg-Straße ein. Hier entwendeten sie diverse Gegenstände aus Rettungsfahrzeugen. "Offenbar hatten es die Täter auch auf Medikamente abgesehen", so Polizeisprecher Sebastian Held.

Zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntagmorgen, 9.40 Uhr, wurde in der Straße "Wehrscheid" ebenfalls in eine Fahrzeughalle mit Rettungsfahrzeugen eingebrochen. Teilweise wurden diese auch aufgebrochen. Außerdem wurden die weiteren Räumlichkeiten durchsucht. Es wurden diverse Gegenstände entwendet."Zu der Schadenshöhe können wir noch keine Angaben machen", so Held: "Wir befinden uns noch in der Ermittlung."

Hinweise richten Zeugen bitte an die Polizeiwache in Schmallenberg unter der 02974 / 90 200.