Nach der Installation der neuen Brücke in der Esloher Tölckestraße im Bereich des Netto-Marktes ist das Bauwerk inzwischen für Fußgänger freigegeben.

Sanierung Umbau des Esloher Ortskerns: Jetzt liegt es am Wetter

Eslohe Jetzt liegt es am Wetter, wann es mit dem Umbau des Esloher Ortskerns weitergehen wird. Alle anderen Voraussetzungen sind erfüllt.

Grund waren fehlende am Fußweg in der Tölckestraße, auf den die Brücke führt. Die Geländer sind inzwischen installiert. Und auch die notwendige Aufpflasterung ist erfolgt. In diesem Zusammengang waren auch die Pflanzarbeiten direkt erledigt worden, wie Stefan Berg vom Fachbereich Technische Dienstleistungen berichtet.

Mit der Ortskernsanierung soll es nun am Platz der Deutschen Einheit weitergehen. Den Auftrag hat der Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung vergeben. Inzwischen haben laut Berg auch bereits erste Gespräche mit der ausführenden Firma stattgefunden. Wann genau es mit den sichtbaren Arbeiten losgehen wird, hänge aktuell lediglich noch von der Witterung ab. Sobald es das Wetter zulasse, solle schnellstmöglich mit den Arbeiten begonnen werden, sagt Berg.

Kein Grund nervös zu werden

Laut Berg hat es seit Beginn der Bauphase im Sommer wegen Corona zwar rund drei bis vier Monate Verzögerung gegeben. Das aber sei kein Problem. Und auch für Bürgermeister Stephan Kersting ist dieser Zeitraum noch kein Grund nervös zu werden, wie er zuletzt betont hatte. Zeitpuffer seien von vornherein mit eingeplant worden, auch wenn damals von Corona niemand etwas habe ahnen können. Der Platz der Deutschen Einheit solle nach wie vor so fertig werden, dass der Esloher Herbst 2021 dort stattfinden kann.

Daran, dass die Großveranstaltung erneut wegen Corona ausfallen muss, glaubt Kersting nicht. Er sei der festen Überzeugung, dass das Thema bis dahin erledigt sein - zumindest in der Form, wie man es aktuell erlebe, hatte er vor wenigen Wochen gesagt.