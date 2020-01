Üppige Beute bei Einbruch in Bremker Handwerksbetrieb

Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in Bremke.

Bremke . Unbekannte sind in Bremke in einen Handwerksbetrieb eingestiegen. Sie machten dabei reichlich Beute.

Auf einen Handwerksbetrieb an der Mindener Straße in Bremke hatten es unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag abgesehen.

Zwischen 17.30 Uhr und 7 Uhr brachen die Einbrecher nach Angaben der Polizei ein Fenster der Firma auf.

Anschließend entwendeten sie unter anderem Dachrinnen, Fallrohre und hochwertige Werkzeuge. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.